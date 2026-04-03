Innovazione nei campi e lotta al diabete: i torinesi sotto i riflettori per i Premio Cambiamenti Cna 2026

L'innovazione parla torinese, quando si tratta di piccole e medie imprese o mondo artigiano: Altered Materials e Dally Therapeutics sono infatti le due aziende piemontesi protagoniste della semifinale Nord Ovest del Premio Cambiamenti CNA 2026, ospitato a Genova presso Terrazza Colombo.

Innovazione nei campi (e contro la plastica)

Sul palco sono state chiamate imprese provenienti da Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta: realtà che sono portatrici di idee, visione e capacità concreta di innovare. E all'interno della folta delegazione della nostra regione, due riconoscimenti sono andati proprio ad aziende di Torino. Per la categoria Top Innovation Company è stata scelta Altered Materials, con Marco Illich. Già protagonista a livello di start up nell'ambito della competizione Start Cup 2025, opera nel settore agritech e biotecnologico sviluppando una tecnologia di nano-incapsulamento innovativa per input agrochimici e biostimolanti che intende contrastare l’eccessiva dispersione nei campi. Il tutto senza l'uso di plastiche, ormai bandite come nemiche numero uno dell'ambiente. In Italia il giro di affari per gli input agonomici speciali a rilascio controllato e biostimolanti si stima possa attestarsi intorno ai 300 milioni di euro.

Un sostegno per la cura del diabete

Per quanto riguarda invece la categoria Social Impact Company, la scelta è ricaduta sulla Dally Therapeutics con Emanuele Abbate. Qui il campo d'azione è il biomedicale e, in particolare, la cura del diabete. Un progetto nato con l'intenzione di rendere la prevenzione e la gestione delle patologie croniche più semplici, efficaci e umane. Si tratta di strumentazioni digitali, legate alle nuove tecnologie innovative.

Sono invece liguri le altre due realtà premiate: per la Top Digital Company la Story Bards con Alessio Menghi, mentre il vincitore assoluto è stato Pestop, con Anis Hafaiedh.

Altri bagliori torinesi

A rappresentare il Piemonte sul palco anche Cristiano Carillo (Il Palloncino Rosso – Nizza Monferrato), ma pure un'altra torinese: Marta Siccardi (Cera Persa – Torino), a testimonianza della qualità e della varietà del sistema imprenditoriale regionale.

"Il Premio Cambiamenti rappresenta una grande opportunità per le imprese – sottolinea Giovanni Genovesio, presidente CNA Piemonte –. È uno spazio concreto in cui le nuove realtà possono emergere, confrontarsi e mettere in luce il proprio valore, contribuendo allo sviluppo dei territori". "Il Premio Cambiamenti nasce per unire i giovani al mondo delle imprese – evidenzia Enrico Vaccarino, presidente CNA Giovani Imprenditori Piemonte – creando un ponte tra idee, talento e opportunità concrete di crescita".

"È anche un’occasione importante per dare visibilità alle startup e accompagnarne la crescita – aggiunge Delio Zanzottera, Segretario CNA Piemonte –. Il Premio Cambiamenti dimostra come innovazione, creatività e capacità imprenditoriale siano elementi sempre più centrali per il futuro del nostro sistema produttivo». Questa edizione ha evidenziato con chiarezza le direttrici su cui si costruisce il futuro dell’impresa: innovazione tecnologica, digitale, salute e sostenibilità. Il Premio Cambiamenti si conferma così non solo come momento di riconoscimento, ma anche come leva concreta di sviluppo per i territori e per le nuove generazioni di imprenditori.re misure coerenti per accompagnare il sistema produttivo in una fase complessa".