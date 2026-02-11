Volley A1/F: Sua Maestà Monviso! Chieri annientata

Una Monviso così non si era mai vista. Una prestazione sontuosa inchioda un'incredula Chieri a un 3-1 impensabile. Tre punti che rilanciano il sogno salvezza.

Primo set

Chieri parte avanti con due ace di fila di Németh, aiutata anche dal nastro (2-4).

Daviskyba spara fuori ed è 3-6. Monviso si rifà sotto sul turno in battuta di D'Odorico (7-7). Bridi mette in difficoltà la ricezione e le padrone di casa vanno sul 12-9. Ace di Dodson per il +4 (15-11). D'Odorico infila il diagonale del 17-12.

Daviskyba infila due pallette ed è 21-14. Nel finale si accende Kindermann e chiude 25-18.

Secondo set

Kindermann serve bene e attacca meglio (9-5). D'Odorico non trova le mani del muro e Chieri si avvicina (12-11). Kindermann picchia di nuovo al servizio e mette in crisi le ospiti. Monviso torna sul +4 (17-13). Il Fenera ricostruisce e Németh impatta (21-21). Un pallonetto di Kindermann regala il 23-21. Nervini fuori ed è 25-22.

Terzo set

Inizio di set equilibrato, ma ci pensa di nuovo Kindermann in battuta a creare scompiglio (12-9). Chieri ricostruisce e va sul 13-13. Németh spara fuori (16-14). La storia si ripete e il Fenera mette la freccia (18-20), senza fuggire: un errore ed è 20-20. D'Odorico si fa murare ed è di nuovo -2 (20-22). Kindermann spara in rete e consegna il 22-25.

Quarto set

Németh manca il campo di poco ed è 2-0, ma si riscatta con un ace (2-2). Chieri avanti con Nervini in pipe (4-6). Kindermann stampa l'ace dell'8-8. Il parziale è tesissimo. 25-23 con Kindermann ed è festa.