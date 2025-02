Moncalieri, Edoardo Baj continua a vivere grazie al basket e a due borse di studio

Edoardo ha perso la vita a 17 anni per un arresto cardiaco, mentre era in vacanza in montagna. "Dall’idea dei suoi genitori, Luciana e Gabriele, sono nate due borse di studio: una per i ragazzi delle scuole superiori, al Pininfarina di Moncalieri, e una per gli studenti delle scuole medie, per sostenere il rendimento scolastico e il talento sportivo dei giovani", come ha spiegato il vicesindaco di Moncalieri, Davide Guida.

"Bravi studenti per essere bravi cestiti"

"Per essere bravi cestiti bisogna essere bravi studenti": è questo l’insegnamento che tutti i giorni i dirigenti e i coach, trasmettono ai più piccoli. Con questo spirito, Edo continuerà a correre sui campi di basket. E premiando gli studenti di Moncalieri più meritevoli, si manterrà vivo il suo ricordo.