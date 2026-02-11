Anche Moncalieri si prepara a correre contro il cancro. Sabato 14 marzo, con partenza alle ore 15 dal centro Polifunzionale Don P.G. Ferrero di via Santa Maria, torna l'appuntamento con Just The Woman I Am, la camminata di 5 km aperta a tutti che sostiene la ricerca, la prevenzione ed il benessere.

Il percorso

Si attraverseranno le strade di Borgata Santa Maria accompagnati da musica, attività per i più piccoli e tanta energia condivisa. Al rientro, negli spazi del Polifunzionale, si potrà trovare il Villaggio del Benessere: uno spazio dove informarsi, scoprire servizi e prendersi cura di sé.

La partecipazione è libera e gratuita, ma volendo si può sostenere la ricerca contro il cancro versando una quota di 20 euro. Il 13 febbraio si chiudono le iscrizioni con donazione solidale per l'edizione 2026. Entro questo venerdì, con una donazione di 20 €, si potrà contribuire concretamente a finanziare progetti di ricerca sulla salute e la prevenzione dei tumori promossi dall’Università di Torino e dal Politecnico.

Appuntamento il 14 marzo

Il giorno dell’evento si riceveranno anche la sacca JTWIA Moncalieri, il pettorale, la t-shirt ufficiale e altri gadget. La camminata di 5 km è aperta a tutte e tutti e la partecipazione resta libera e gratuita: la donazione è facoltativa, ma è ciò che rende possibile sostenere la ricerca.

"La partecipazione che lascia il segno" è lo slogan con cui si invitano le persone a partecipare. L'obiettivo è camminare insieme e sostenere la ricerca... passo dopo passo.