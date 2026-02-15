 / Economia e lavoro

Economia e lavoro | 15 febbraio 2026, 16:48

"Innamorati di Torino", presenti anche i rappresentanti di UGL Giovani

Esposto lo striscione "Non valigie ma occupazione. Torino prenda posizione"

&quot;Innamorati di Torino&quot;, presenti anche i rappresentanti di UGL Giovani

"Innamorati di Torino", presenti anche i rappresentanti di UGL Giovani

Ieri, sabato 14 febbraio, i rappresentanti di UGL Giovani Torino sono scesi in piazza, nell’ambito della manifestazione “Innamorati di Torino”, portando uno striscione chiaro e diretto, la nostra città deve tornare protagonista: "NON VALIGIE MA OCCUPAZIONE. TORINO PRENDA POSIZIONE".

"Torino deve diventare un polo di eccellenza non solo nella formazione, ma anche nell’inserimento lavorativo dei giovani. Vogliamo una città capace di offrire opportunità concrete, percorsi di crescita e prospettive solide, affinché i nostri ragazzi possano costruire qui il proprio futuro, senza essere costretti a cercarlo altrove", ha sottolineato Martino Prati, segretario UGL Giovani Torino.

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium