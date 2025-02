Talenti che ritornano: da Oxford a Torino per nuove malattie anti cancro, meno tossiche e più efficaci

L’Università di Torino si arricchisce di un nuovo laboratorio di ricerca grazie a Marta Serafini , giovane scienziata proveniente dall’Università di Oxford , che ha ottenuto uno Start-up Grant dell’Airc da 1 milione di euro per i prossimi 5 anni. Il finanziamento, destinato a ricercatori di eccellenza con esperienza internazionale, permetterà a Serafini di sviluppare un progetto innovativo in ambito oncologico al Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco UniTo.

La sua ricerca si concentrerà sulla progettazione di potenziali farmaci antitumorali capaci di attivarsi selettivamente nei tumori, sfruttando i bassi livelli di ossigeno tipici delle neoplasie. Un approccio che, se si rivelasse efficace, porterebbe a un duplice obiettivo: ridurre le tossicità elevate attualmente associate ad alcune terapie antitumorali e delineare una nuova strategia per lo sviluppo di farmaci antitumorali più specifici e meno tossici. Per quanto questa sia una ricerca di base, atta ad aumentare le conoscenze, oggigiorno lo sviluppo farmacologico è estremamente rapido e quindi una scoperta si può rapidamente tradurre in una soluzione per i pazienti.