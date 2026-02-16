Rivoli, il meteo non fa scherzi e accompagna una 72esima edizione del Carnevale che resterà nella memoria [FOTO]

Il sole e una grande partecipazione di pubblico hanno accompagnato domenica 15 febbraio la sfilata della 72ª edizione del Carnevale di Rivoli, trasformando Corso Susa e Corso Francia in un lungo percorso di festa, colori e tradizione. Fin dal mattino famiglie, bambini e cittadini hanno riempito le vie della città per assistere ai carri allegorici e ai gruppi partecipanti, confermando il Carnevale come uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità.



La sfilata si è svolta nell’ambito dell’ottava edizione del Carnevale delle Due Province, realizzato grazie alla collaborazione con la Fondazione Amleto Bertoni di Saluzzo e con la partecipazione di cinque carri allegorici provenienti dal territorio. A conquistare il primo posto è stato il carro di Cavour con “La foresta delle illusioni”, seguito dai gruppi di Nichelino, Piobesi, Carmagnola e Pinerolo. Creatività, impegno e passione hanno caratterizzato tutte le realizzazioni in concorso, contribuendo al successo della manifestazione.



Determinante il lavoro organizzativo della Pro Loco Rivoli, affiancata dalla Polizia Locale di Rivoli, dalle forze dell’ordine, dai gruppi locali, dalle associazioni cittadine e dai numerosi volontari che hanno garantito lo svolgimento della giornata in sicurezza e con grande attenzione al pubblico. Un impegno condiviso che rende possibile ogni anno la realizzazione di una manifestazione capace di unire tradizione, collaborazione tra territori e partecipazione popolare.



«Il Carnevale di Rivoli è una tradizione che continua a rinnovarsi grazie alla partecipazione della comunità e al lavoro prezioso di associazioni e volontari — dichiara il Sindaco Alessandro Errigo —. La grande presenza di famiglie lungo il percorso della sfilata dimostra quanto questi momenti siano importanti per la vita della città. Ringrazio la Pro Loco, le forze dell’ordine, la Polizia Locale, i gruppi partecipanti e tutte le realtà coinvolte per l’impegno e la collaborazione che hanno reso possibile questa bellissima giornata di festa».