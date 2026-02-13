È la domenica più attesa: Ivrea pronta alla battaglia delle arance

È il cuore pulsante dello storico Carnevale di Ivrea: domenica 15 febbraio 2026 la città si prepara a vivere la giornata più intensa e spettacolare della manifestazione, capace ogni anno di richiamare migliaia di visitatori dall’Italia e dall’estero.

Fin dalle prime ore del mattino, Ivrea si anima tra riti, cerimonie e appuntamenti che intrecciano storia e partecipazione popolare. Si comincia con le tradizionali fagiolate, durante le quali vengono distribuiti i “fagioli grassi”, simbolo di condivisione e solidarietà.

In piazza Castello si rinnova il Giuramento del Magnifico Podestà, mentre sul Ponte Vecchio va in scena la suggestiva Cerimonia della Preda in Dora, che quest’anno vede protagonista il Podestà Gianni Girardi.

Nel pomeriggio il Corteo Storico attraversa le vie cittadine in un percorso solenne e scenografico: Alfieri, Pifferi e Tamburi, il Generale con lo Stato Maggiore, gli Abbà a cavallo, la Banda Musicale, fino alla Vezzosa Mugnaia che, sul Cocchio Dorato trainato da tre cavalli bianchi, lancia caramelle e mimose alla folla. Un’immagine simbolo della festa, che rappresenta la ribellione contro la tirannia.

Quest’anno il Carnevale ospita otto gruppi provenienti dall’Italia e dall’estero, tra bande musicali e formazioni storiche, pronti a esibirsi lungo corso Massimo d’Azeglio e nelle piazze cittadine, contribuendo a rendere l’atmosfera ancora più vibrante.

Il momento più atteso resta però la prima Battaglia delle Arance, appuntamento conosciuto e ammirato a livello internazionale. La rievocazione storica della rivolta popolare guidata dalla Mugnaia trasforma le piazze in un grande teatro a cielo aperto.

Protagoniste sono le nove squadre di aranceri a piedi - Tuchini del Borghetto, Diavoli, Mercenari, Pantera Nera, Credendari, Scorpioni di Arduino, Scacchi, Asso di Picche e La Morte - che sfidano i tiratori sui Carri da Getto. Con 51 carri iscritti, tra pariglie e tiri a quattro, lo spettacolo promette un’esplosione di colore e adrenalina. Accanto agli eventi storici, spazio anche ai sapori del territorio con il Villaggio Arancio, dedicato alle eccellenze gastronomiche del Canavese.

Programma Domenica di Carnevale

ore 09.00 Fagiolate. Distribuzione dei fagioli grassi presso le Fagiolate del Castellazzo (Piazza Maretta), San Lorenzo (Ex Polveriera), via Dora Baltea e San Bernardo (Piazza della Chiesa).

ore 09.30 Giuramento di Fedeltà del Magnifico Podestà in Piazza Castello.

ore 10.00 Visita della Mugnaia e del Generale alla Fagiolata Benefica del Castellazzo in Piazza Maretta. Giuramento degli Armigeri al Podestà in Piazza di Città.

ore 10.30 Cerimonia della Preda in Dora sul Ponte Vecchio. Il Podestà, accompagnato dal suo seguito, dai Credendari, dagli Alfieri e dai Pifferi e Tamburi, getta dietro di sé la pietra tratta dal Castellazzo in segno di rifiuto di ogni forma di tirannia. La Mugnaia con il Generale, lo Stato Maggiore e la Scorta d'Onore assistono alla Cerimonia dalla sponda destra del fiume.

ore 11.00 Sfilata dei gruppi ospiti sul Lungo Dora con, a seguire, presentazione e breve esibizione in Piazza di Città.

ore 13.00 Inquadramento dei Carri da Getto in Corso Massimo d'Azeglio e preparazione alla Battaglia delle Arance.

ore 14.00 Inizio della Marcia del Corteo Storico da Piazza di Città e sfilata dei gruppi ospiti. Battaglia delle Arance: le nove squadre a piedi danno vita alla Battaglia con i tiratori sui Carri da Getto nelle piazze di tiro: Piazza Ottinetti, Piazza di Città, Borghetto, Piazza del Rondolino e Piazza Freguglia.

ore 15.30 Sfilata ed esibizione di Marching Band in Corso Massimo d'Azeglio.

ore 17.30 Generala in Piazza di Città. Info: www.storicocarnevaleivrea.it Biglietti: Storico Carnevale di Ivrea su T