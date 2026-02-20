 / Sport

Sport | 20 febbraio 2026, 12:41

Questa sera (ore 21) ritorna TIME OUT WOMEN; Ospiti Dell’Orto, Gannar e Bassi

Nuovo appuntamento per “Time Out Women”. Ospiti la pallaggiatrice della Cbl Costa Volpino Francesca Dell’Orto, la centrale della Cda Talmassons Islam Gannar e la schiacciatrice della Narconon Melendugno Maria Teresa Bassi

Ancora un venerdì sera con “TIME OUT WOMEN”, il programma sul volley femminile di serie A del gruppo editoriale More News. A partire dalle ore 21, in compagnia dei conduttori Matteo La Viola e Lidia Bonifazi, si parlerà del finale “thrilling” in serie A1, con una avvincente ed emozionante lotta salvezza. Occhi puntati anche sulla Coppa Italia di serie A2, che sabato scorso ha avuto il suo epilogo a Latisana. Ospiti di questo 17° appuntamento stagionale saranno la palleggiatrice della Cbl Costa Volpino Francesca Dell’Orto, la centrale della Cda Talmassons Islam Gannar e la schiacciatrice della Narconon Melendugno Maria Teresa Bassi. Nel corso della puntata andranno in onda le interviste raccolte in settimana con Alice Torcolacci dell’EuroteK Laica Uyba, Ilaria Battistoni della Wash4green Monviso ed Elena Sassolini della Futura Giovani Busto Arsizio. Ricordiamo che “TIME OUT WOMEN” va in onda in diretta tutti i venerdì sera, a partire dalle ore 21, ed è visibile sulle home-page e sulle pagine Facebook di Targatocn.it, Piazzapinerolese.it, ilbustese.it, Torinoggi.it, Lavocedialba.it, su Volleyball.it e anche sulla pagina Youtube di Targatocn.it e di DixTv.it.

Redazione

