Stadio Buozzi, il Comune di Chieri riqualificherà l'impianto sportivo

La Città di Chieri ha avviato il percorso finalizzato alla completa ristrutturazione dell’impianto sportivo sito in corso Buozzi, che ospita le partite del Duomo Chieri A.S.D. L’attuale convenzione scade il 30 giugno 2026 e l’Amministrazione comunale ha deciso di non procedere temporaneamente ad un nuovo bando, in modo tale da rendere “libera” la struttura e avviare un cantiere complesso, incompatibile con la presenza di atleti e pubblico ma indispensabile a causa della vetustà dell’attuale stadio. È già stato avviato un tavolo di confronto con l’associazione sportiva Duomo Chieri, attuale concessionaria dell'impianto, con l’obiettivo comune di individuare soluzioni che riducano al minimo i disagi. Nei prossimi mesi sarà definito il cronoprogramma e il quadro economico dell’intervento.

Spiega l’assessore allo Sport Flavio Gagliardi: «Si tratta di una scelta di responsabilità e di una chiara visione a lungo termine. Il campo Buozzi necessita di molto più di una semplice manutenzione. Abbiamo l’intenzione di investire risorse importanti per trasformarlo in un luogo dove allenarsi e giocare nella massima sicurezza e in un ambiente di qualità. Siamo consapevoli dei problemi che questo stop temporaneo potrà comportare, ma desideriamo rassicurare i fruitori dell’impianto: stiamo lavorando incessantemente per individuare e supportare soluzioni alternative che favoriscano la continuità sportiva».

Aggiungono il vice Sindaco e assessore al Bilancio Roberto Quattrocolo e l’assessora ai Lavori pubblici Daniela Sabena: «L’impianto Buozzi è uno storico punto di riferimento per il calcio chierese e sarà al centro di un percorso di completa riqualificazione strutturale. Si tratta di interventi invasivi e non più rimandabili, perché la priorità è dare alle ragazze e ai ragazzi una struttura moderna, efficiente e pienamente conforme ai più elevati standard di sicurezza. Una scelta peraltro obbligata, perché l’alternativa sarebbe solo quella della dismissione dell’impianto. E che conferma l’attenzione della nostra Amministrazione verso il mondo dello sport, come dimostrato dalla realizzazione della nuova pista di atletica allo Stadio De Paoli e del pavimento in parquet del PalaGialdo».