Volley A1/F: Monviso Volley, il treno salvezza passa da Bergamo

Tutto si deciderà in una sera, con 4 squadre impegnate nella lotta retrocessione: San Giovanni in Marignano, Cuneo, Monviso e Macerata. Sulla carta, perché gli scenari più realistici riconducono la questione salvezza a due solo squadre: Monviso e Macerata, appaiate a 21 punti, con il calendario che è amico delle marchigiane.

Domani, sabato 21 febbraio, alle 20,30, le monvisine saranno ospiti della Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano, al Palaverde di Villorba. Una sfida quasi impossibile per la forza delle avversarie, che hanno perso solo una partita nella stagione regolare e veleggiano tranquille al primo posto. A rafforzare l’idea che sia una missione quasi impossibile, ci sono anche le statistiche: Conegliano, negli ultimi 5 anni, dopo lo stop del campionato per l’emergenza Covid, non ha mai concesso un punto alla sua avversaria, né tra le mura amiche né fuori casa.

Macerata, invece, se la vedrà con Bergamo, a Treviglio. Una sfida più abbordabile, anche perché le lombarde sono già sicure del settimo posto e potrebbero avere un calo di tensione.

Sull’asse Villorba-Treviglio, a decidere sarà la combinazione di risultati: Monviso deve fare almeno gli stessi punti di Macerata, per conservare la categoria. Quindi, se entrambe le partite finissero 3-0 o 3-1, per i Pinerolo Boys sarebbe festa, malgrado la sconfitta.