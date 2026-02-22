 / Ultim'ora

Ultim'ora | 22 febbraio 2026, 14:17

Serie A, Atalanta-Napoli 0-1 - Diretta

Serie A, Atalanta-Napoli 0-1 - Diretta

(Adnkronos) - Big match nella 26esima giornata di Serie A. Oggi, domenica 22 febbraio, l'Atalanta ospita il Napoli - in diretta tv e streaming - nella sfida di campionato della New Balance Arena di Bergamo. La Dea è reduce dalla sconfitta di Champions League contro il Borussia Dortmund, nell'andata dei playoff, mentre nell'ultima giornata di Serie A ha vinto a Roma contro la Lazio per 2-0. Il Napoli invece ha pareggiato 2-2 con la Roma al Maradona. 

Nella prossima giornata di Serie A, l'Atalanta volerà a Reggio Emilia per sfidare il Sassuolo, mentre il Napoli volerà a Verona. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium