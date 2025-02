Sei carri attrezzi sanzionati durante i controlli della Polizia locale di Torino

Sei carri attrezzi sanzionati, cinque patenti ritirate e diverse altre sanzioni per auto e veicoli commerciali.

È il bilancio di una giornata di controlli in borghese da parte della Polizia Locale di Torino. Un servizio mirato da parte del personale del Reparto Radiomobile e dell'Aliquota Pronto Intervento che si è svolto nel pomeriggio di giovedì 20 febbraio in tutta la città. Nel corso dei controlli, gli agenti hanno fermato sei carri attrezzi, che sono stati tutti sanzionati, sei autocarri e quattro auto.

Tutti i conducenti sono stati sottoposti al controllo del tasso alcolemico, senza riscontrare irregolarità. Le violazioni accertate vanno dalla mancata revisione (con conseguente sospensione dalla circolazione), alla inefficienza dei veicoli, alla revoca della patente per un conducente che si era messo alla guida pur avendo esaurito i punti. Riscontrate anche velocità non commisurata e cambiamenti di corsia, una violazione semaforica, due conducenti senza cinture di sicurezza e uno che guidava con il cellulare. Violazioni che hanno portato al ritiro di cinque patenti, 3 per sospensione prefettizia e 2 con sospensione breve. Per un carro attrezzi con targa straniera, sono emerse irregolarità sui tempi di guida e per il conducente sono scattate sanzioni immediate per un totale di 772 euro. Due veicoli sono inoltre stati sanzionati perché circolavano non rispettando le limitazioni delle emissioni previste dall’ordinanza per il miglioramento della qualità dell’aria.