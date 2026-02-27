In Circoscrizione 7 apre lo sportello gratuito anti usura

Un punto di ascolto gratuito per chi si trova in difficoltà economica e rischia di scivolare nell’usura. Nasce in Circoscrizione 7 lo sportello anti usura, un servizio dedicato al sostegno e all’assistenza di cittadini che vivono situazioni di disagio legate a problemi finanziari reali o comunque riconducibili alla congiuntura economica.

Quando sarà operativo?

Lo sportello sarà operativo a partire da marzo 2026 presso la sala polivalente del centro civico di corso Vercelli 15 (primo piano), nel secondo e quarto mercoledì del mese, dalle 10 alle 12, previo appuntamento.

Consulenza gratuita e supporto personalizzato

L’obiettivo è offrire gratuitamente consulenza e assistenza per aiutare le persone a superare il momento di crisi, prevenendo il ricorso a canali illegali di credito e accompagnando i cittadini verso soluzioni sostenibili.

Il servizio è promosso da La Scialuppa Crt - progetto nato nell’ambito di un Protocollo d’Intesa con la Circoscrizione 7 - e si inserisce tra le iniziative di contrasto al sovraindebitamento e di tutela delle fasce più fragili.

Come accedere

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 011.19410104 dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17, mentre il venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Un presidio territoriale che punta a intercettare precocemente situazioni a rischio, offrendo ascolto qualificato e strumenti concreti per affrontare le difficoltà economiche.