JOFC Sordi Bianconeri, l’inclusione scende in campo con la Juve: partite tradotte in LIS

Tra i protagonisti dell’iniziativa anche Serafino Timeo, Presidente dell’Ente Nazionale Sordi – Consiglio Regionale Piemonte, che ha offerto un contributo significativo sul futuro dell’inclusione dei tifosi sordi presso l’Allianz Stadium, sottolineando l’importanza di rendere l’esperienza sportiva sempre più accessibile, partecipata e priva di barriere. Essere parte della famiglia bianconera significa condividere le stesse emozioni, senza confini né barriere. Con questo spirito prende il via una nuova iniziativa dedicata ai tifosi sordi: la collaborazione con i JOFC Sordi Bianconeri si amplia anche ai momenti che precedono le partite.

Da questa stagione, sui canali della Juventus Football Club sarà disponibile la traduzione in Lingua dei Segni Italiana (LIS) delle conferenze stampa alla vigilia delle gare di Serie A e delle competizioni, offrendo a tutti i tifosi la possibilità di vivere pienamente le emozioni dello stadio. «Siamo felici e orgogliosi di aver creato, insieme al Club e ai calciatori, questo importante progetto rivolto alle persone sorde, tifose juventine e appassionate di uno sport che unisce e abbraccia la diversità», dichiara la referente Antonella Pierfederici, confermando come lo sport possa essere uno strumento potente di partecipazione, condivisione e inclusione senza barriere. L’iniziativa “Per Sordi Tifosi Juve” prosegue con orgoglio, rafforzando il legame tra territorio e tifosi sordi juventini. Il progetto unisce identità, passione bianconera e spirito associativo, dimostrando che l’accessibilità non è più solo un obiettivo, ma una realtà concreta sostenuta dal grande cuore della Juventus.

La replica dell’esperienza ha generato grande entusiasmo tra soci sordi e udenti: i rappresentanti dei JOFC Sordi Bianconeri hanno condiviso abbracci, congratulazioni e selfie, creando un forte senso di comunità. L’iniziativa ha riscosso grande successo e merita di essere ampliata ulteriormente. Il 22 febbraio, inoltre, la referente Antonella Pierfederici è stata presente allo stadio per sostenere la Ternana Women nella sfida contro le Juventus Women, conclusasi con un emozionante 2-2, a testimonianza di una passione che unisce e supera ogni barriera. Un percorso che rafforza identità, passione bianconera e spirito associativo dei JOFC Sordi Bianconeri, dimostrando che l’accessibilità per i tifosi sordi non è più soltanto un obiettivo, ma una realtà concreta sostenuta dal grande cuore della Juventus.