Palestra di via Moncrivello, lavori al via solo nel settembre del 2026

Bisognerà attendere almeno settembre 2026 per vedere partire i lavori di rifacimento completo della copertura della palestra comunale di via Moncrivello. È questo il cronoprogramma indicato dall’assessore allo Sport di Torino, Domenico Carretta, rispondendo in Sala Rossa all’interpellanza del consigliere Pino Iannò (Torino Libero Pensiero).

La progettazione dell’intervento - inserito nella manutenzione straordinaria 2026 - dovrebbe concludersi entro fine maggio, con approvazione in Giunta a giugno e avvio del cantiere dopo l’estate, compatibilmente con i tempi tecnici di mutuo e gara d’appalto. Un’attesa che prolunga le difficoltà per le società sportive che utilizzano l’impianto, a partire dal basket in carrozzina.

Nessuna ordinanza di inagibilità

Nel merito, l’assessore ha chiarito che non è stato emesso alcun provvedimento amministrativo formale di inagibilità da parte del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport. La struttura, tuttavia, sconta una forte vetustà della copertura, che negli anni ha richiesto numerosi interventi tampone per contenere le infiltrazioni d’acqua.

Gli uffici tecnici sono intervenuti più volte con manutenzioni ordinarie, ma - è stato spiegato - la conformazione e i materiali del tetto non hanno consentito di risolvere definitivamente il problema. Anche nel 2025 erano stati posizionati teli sopra la copertura per limitare le infiltrazioni, mentre a fine gennaio 2026 è stato effettuato un ulteriore intervento per eliminare due nuovi punti critici al centro della palestra.

Nel 2020 era stato inoltre realizzato un intervento di manutenzione straordinaria parziale, con il rifacimento di circa 250 metri quadrati di manto impermeabile sopra la gradonata, tra dicembre 2022 e gennaio 2023.

L’intervento definitivo nel 2026

Il rifacimento completo della copertura è ora inserito nella programmazione della manutenzione straordinaria 2026. La progettazione, affidata a un professionista esterno, dovrebbe concludersi entro fine maggio 2026. Successivamente il progetto dovrà essere verificato dal Rup e approvato dalla Giunta comunale, con un via libera ipotizzato per giugno.

Tenendo conto dei tempi tecnici per la concessione del mutuo e per la gara d’appalto, l’avvio dei lavori è stimato – salvo imprevisti – per settembre 2026.

Le ricadute sul basket in carrozzina

Tra i punti sollevati dall’interpellanza, anche le difficoltà per la squadra di basket in carrozzina che utilizza l’impianto. L’assessore ha riferito che la Circoscrizione 6 ha più volte segnalato le criticità agli uffici competenti e che, insieme alle società sportive, si è cercato di salvaguardare la pavimentazione con l’utilizzo di teli nei giorni di maltempo.

Per gli allenamenti, al momento, l’attività è ancora possibile. Diversa la situazione per le gare ufficiali: alcune date sono state annullate, mentre per altre si è trovata ospitalità in strutture alternative sul territorio cittadino, dal momento che la Circoscrizione 6 non dispone di altri impianti omologati per le competizioni.

Fondi anche per la piscina

Nell’ambito del programma “Manutenzione straordinaria 2026” (C.O. 5172), che prevede uno stanziamento complessivo di 650mila euro per interventi specifici sugli impianti sportivi, è inserita anche la manutenzione straordinaria della piscina Moncrivello, per un importo stimato di 350mila euro, cifra che potrà essere definita con maggiore precisione al termine della progettazione.