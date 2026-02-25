La nazionale di curling paralimpico al Museo della Cavalleria

Stamattina la nazionale italiana di curling paralimpico ha fatto visita al Museo della Cavalleria. Gli atleti sono a Pinerolo per un raduno in vista delle Paralimpiadi di Milano-Cortina (6-15 marzo).

“Un incontro che è andato ben oltre la semplice visita istituzionale, ma un momento di scambio autentico tra storie di disciplina, sacrificio e spirito di squadra. Gli atleti della Nazionale incarnano valori che appartengono anche alla tradizione della Cavalleria: coraggio, resilienza, senso di appartenenza. Tra le sale del Museo, dove si custodisce la memoria di uomini e donne che hanno servito il Paese con onore, oggi abbiamo respirato lo stesso spirito: quello di chi non arretra davanti alle difficoltà e continua a lottare con determinazione” è il commento del Museo.