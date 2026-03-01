La pinerolese Sport Inclusion si conferma campione nella pallavolo inclusiva

A più di un anno dal primo titolo nazionale, la formazione pinerolese ‘Sport Inclusion’ torna sul gradino più alto del podio. La squadra ha infatti conquistato nuovamente il torneo Fisdir, edizione 2025, superando in finale una squadra di Cremona e confermandosi tra le realtà di riferimento della pallavolo inclusiva a livello nazionale.

Per il gruppo è stata la terza partecipazione consecutiva al torneo. All’esordio, a Ravenna, era arrivato un secondo posto, nel 2024 era arrivata la prima vittoria nazionale e quest’anno il successo si è ripetuto.

La squadra è composta da atleti tra i 20 e i 40 anni con disabilità cognitive e fisiche, inseriti in comunità del territorio o seguiti dal Ciss. Il progetto ha un’impostazione agonistica con l’obiettivo di lavorare sulla performance, allenare la capacità di stare in campo e competere, senza rinunciare ai valori sportivi.

“Viviamo in una società che tende a vedere la disabilità piuttosto che l’abilità nelle persone. E seppur gli atleti hanno dei limiti a volte fisici e a volte cognitivi, possono comunque allenarsi e avere come obiettivo la performance e l’agonismo – spiega l’educatore Marco Tealdo – Questo non significa non avere rispetto per l’avversario o non saper perdere, ma avere un’attitudine da agonista verso la gara”.

Nel tempo il gruppo si è strutturato, consolidando un metodo che mette al centro l’abilità e la preparazione tecnica. La squadra agonistica è allenata da Laura Rostan, allenatrice professionista affiancata da Pavel Ricca, ex giocatore di pallavolo, con il supporto di due dirigenti che curano la logistica.

Accanto al gruppo dedito all’agonismo, il progetto mantiene una struttura aperta su più livelli. Tutti gli allenamenti si svolgono a Porte. Il mercoledì pomeriggio si allenano gli atleti intermedi, mentre il venerdì è dedicato al livello base, ovvero atleti con maggiori limitazioni fisiche che seguono un percorso di ginnastica propedeutica alla pallavolo, calibrato sulle capacità individuali.

“A novembre 2025 abbiamo ideato un nuovo torneo che voleva essere un progetto da sviluppare sul territorio piemontese – racconta Tealdo –. Sabato 21 febbraio questo torneo si è concluso con la vittoria degli atleti della ‘Sport Inclusion’, le squadre finaliste sono state quattro”.

“Ciò che vuole fare questo progetto è offrire agli atleti strumenti, preparazione tecnica e contesto per vivere un’esperienza agonistica piena, nella quale la competizione diventa occasione di crescita sportiva e personale, senza dimenticare che lo sport è inclusione, ecco perché alleniamo anche livello base e intermedio”, conclude Tealdo.

Chiunque volesse provare a entrare in squadra o allenarsi nelle squadre base o intermedio, può contattare Tealdo al 347 057 4016.