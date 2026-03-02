Marzo è il tuo momento: sali in Alta Langa e lasciati accogliere da Fabiana

A Bossolaschetto, in mezzo alle colline dell’Alta Langa, c’è un posto che quando arrivi capisci subito che hai fatto bene a venire.

Da Fabiana non trovi finzioni: trovi il sorriso, il profumo del pane, le pecore al pascolo e una cucina sarda che sa di famiglia.

È uno di quei posti dove il tempo rallenta davvero.

Dove mangi bene, respiri profondo e ti ricordi quanto è bello fermarsi.

Marzo, da Fabiana, è il mese dedicato a chi sente il bisogno di prendersi un tempo tutto suo. È il momento giusto per organizzare un weekend tra amiche, una fuga romantica o semplicemente due giorni lontano dal rumore.

Le colline cambiano luce, l’aria è fresca e pulita, la tavola è ricca.

Nascono occasioni pensate per vivere l’esperienza completa: stalla e caseificio, cena sarda, notte con vista Langhe e colazioni fatte come una volta.

Sabato 7 marzo 2026 – Cheese Experience

Un’idea originale per la Festa della Donna e non solo: sabato 7 marzo si entra nel cuore dell’azienda.

Non una visita qualunque, ma un vero viaggio tra stalla e caseificio, per vedere come nasce il formaggio e capire perché qui sa di pascolo e di mani esperte. L’esperienza si conclude con una degustazione ricca dei formaggi di casa.

Il dettaglio che la rende speciale? Il calice di vino in abbinamento offerto a tutte le donne. Perfetta tra amiche o in coppia, per iniziare la giornata in modo diverso dal solito.

Costo: 40€ a persona.

Weekend Festa della Donna – 7/8 marzo 2026

Per chi vuole trasformare la Festa della Donna in un vero momento di pausa, c’è il pacchetto weekend: cena con cucina sarda, notte in camera matrimoniale con vista sulle Langhe e colazione ricca con i prodotti dell’azienda.

La particolarità? La bottiglia di vino offerta a cena, da condividere senza fretta mentre fuori le colline si fanno silenziose.

230€ a coppia.

Un modo semplice e autentico per festeggiare, tra buon cibo e quiete vera.

“Marzo è il tuo momento” – Pacchetto completo per tutto il mese

Per tutto marzo 2026, Da Fabiana propone l’esperienza più completa: Cheese Experience il sabato mattina, cena degustazione sarda la sera, pernottamento e colazione della domenica.

È il weekend dove non devi organizzare nulla. Sabato entri nel caseificio dove nasce il formaggio che ritroverai nel piatto. La sera il menù degustazione racconta la Sardegna in Alta Langa: pasta fatta a mano, formaggi dell’azienda, verdure dell’orto. Poi si dorme lì, senza pensare alla strada di ritorno.

La domenica mattina la colazione è fatta come si deve: dolci di casa, pane, marmellate, succhi, salumi, uova e formaggi.

Tutto incluso a 320€ per due persone.

Non è solo una cena: è tempo di qualità, senza complicazioni.

Non solo Marzo

Marzo apre la stagione, ma il programma è completo fino a giugno. Sul sito, pagina “proposte”, trovi tutte le idee raccontate nel dettaglio, con date e formule diverse per scegliere quando vivere la tua esperienza.

Puoi decidere il weekend perfetto per te, organizzare una sorpresa o semplicemente concederti una pausa.

Lo spirito resta lo stesso: autenticità, natura, cucina vera e quell’accoglienza che ti fa sentire a casa fin dal primo passo.

Prova, scopri o rivivi l’esperienza della Sardegna in Alta Langa.

