Corso Moncalieri saluta un negozio storico: "fine attività" per il Colorificio Pilonetto

Un altro cartello appeso accanto alla saracinesca, un altro addio di un pezzo importante del commercio di vicinato di quartiere. La progressiva scomparsa delle attività storiche colpisce anche il quartiere del Pilonetto. In particolare corso Moncalieri, dove da qualche tempo si è abbassata la serranda al civico 246/f. Proprio quella del Colorificio che porta il nome stesso del borgo che lo ospita.



Lì, per tanti anni, ha trovato spazio un colorificio che ancora adesso mostra il suo legate con il passato e la tradizione: un'insegna di quelle che rimandano alla seconda metà del secolo scorso, le lettere ben definite e austere, un dipinto essenziale anche sulla saracinesca. "Colori". Ma adesso un'altra frase segna la conclusione di questa avventura: "Chiusura per fine attività".



Un senso di malinconia accentuato dalla presenza, proprio sui portici in corrispondenza della vetrina ormai chiusa, del cartello che ne indica la radice storia. Non solo un vezzo, ma una testimonianza. Un'attività che ha solcato i mari di quasi 85 anni del quartiere, andando a occupare gli spazi che una volta ospitavano la farmacia.



