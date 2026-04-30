L’Inps del Piemonte cerca 35 medici legali: pubblicato il bando

È stato pubblicato il bando con cui l’Inps del Piemonte avvia la ricerca di 35 medici da impiegare presso i Centri medico legali dislocati sul territorio regionale. Gli incarichi, conferiti con contratto di lavoro autonomo, riguardano lo svolgimento di attività medico legali Inps.

La selezione nasce in attuazione dell'art. 7, comma 1, del D.L. n. 19/2026, convertito con modificazioni dalla L. 20 aprile 2026, n. 50, e si inserisce nel più ampio quadro della sperimentazione della riforma della disabilità prevista dall'art. 33 del D.Lgs. 62/2024.

I professionisti selezionati si occuperanno di accertamenti medico-legali e parteciperanno, in rappresentanza dell'Inps, alle operazioni peritali nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445-bis c.p.c. Le domande vanno inviate entro il 29 maggio 2026 esclusivamente via Pec all'indirizzo direzione.regionale.piemonte@postacert.inps.gov.it, allegando il modulo di domanda e un curriculum vitae aggiornato, oltre alla documentazione indicata nell'Avviso.

Candidature inviate con altre modalità non saranno prese in considerazione. L'Avviso integrale con i requisiti, la modulistica e le istruzioni per la partecipazione è disponibile al seguente link https://www.inps.it/it/it/avvisi-bandi-e-fatturazione/reclutamentiterritoriali/dettaglio.reclutamenti-territoriali.2026.04.direzione-regionale-piemonte-avviso-di-selezionep_269.html.

Per eventuali chiarimenti è possibile scrivere alla Pec direzione.regionale.piemonte@postacert.inps.gov.it.