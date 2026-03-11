 / Ultim'ora

Ultim'ora | 11 marzo 2026, 14:51

Sinibaldi (Anci): "Protocollo con Difensore civico per ridurre differenze fra cittadini"

(Adnkronos) - “La battaglia principale di Anci è quella di limitare le distanze”, fra cittadino e istituzioni.  

“Le distanze ovviamente ci sono perché il Lazio è una Regione complessa: ci sono aree montane, molte aree rurali, aree interne, e ci sono inevitabilmente delle differenze di qualità della vita e di accesso anche ai servizi della pubblica amministrazione”. Così all’Adnkronos il presidente di Anci Lazio e sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi a margine della firma del protocollo fra difensore civico della Regione Lazio e Anci Lazio. 

 

