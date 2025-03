Una città che corre contro il cancro: la Just The Woman I Am torna a Moncalieri

Anche nel 2025 la Città di Moncalieri rinnova il suo impegno per la ricerca universitaria sulla salute e sul cancro, ospitando l’edizione cittadina della corsa-camminata solidale Just The Woman I Am On The Road. Un’iniziativa che, oltre a promuovere la ricerca, valorizza la salute, il benessere, la parità di genere e l’inclusione sociale. Appuntamento sabato presso il Polifunzionale

L’appuntamento è fissato per sabato 15 marzo alle ore 15 presso il Polifunzionale Don P.G. Ferrero, in via Santa Maria 27. La seconda edizione giunge in seguito al successo di quella del 2024, primo anno di un’iniziativa che ha visto più di 200 partecipanti e più di 1.000 euro raccolti a favore della ricerca sul cancro. A una settimana dalla seconda edizione è già stato superato l’obiettivo dell’anno passato: se gli iscritti sono più di 100 e se ne attendo altri, la Città è già riuscita a versare la prima donazione di 1.460 euro al Cus Torino.

La corsa-camminata non competitiva di 5 km, aperta a tutti e tutte, si snoderà attraverso Borgata Santa Maria e sarà animata da musica, con dj set in movimento, e da giochi per i più piccoli, a cura di Casa Zoe e dell’Associazione Teatrulla. L’Associazione Donnatea darà il via alla camminata con il simbolico “Lancio della parrucca”, a sostegno di tutte le donne che stanno attraversando, o hanno attraversato, un percorso di chemioterapia.

A immortalare i momenti più speciali del pomeriggio i fotografi dell’Associazione Moncalieri365. Cruciale il coinvolgimento e la partecipazione del mondo associativo cittadino, da quello sportivo (con delegazioni della squadra femminile ASD Moncalieri Calcio 1953 e della serie A2 femminile Libertas Basket Moncalieri) a quello della solidarietà. Infatti, all’interno del Polifunzionale, sarà allestito il Villaggio del Benessere, con la partecipazione dell’ASLTO5 e di 16 associazioni del territorio impegnate sui temi della prevenzione e del benessere. Tante le associazioni coinvolte

Presenti con un banchetto informativo ADMO Piemonte, l’Associazione A.IR. Down ODV, lo Sportello antiviolenza Centro Donna di Arci Valle Susa, la scuola “Arabesque Non solo danza”, l’Associazione Luca Coscioni, Così come 6, Donnatea, la Delegazione Fibrosi Cistica di Nichelino e Moncalieri, le associazioni Salutarmente e Vale per la Vita.

L’Associazione Fuoristradistica Piemontese sarà invece presente a favore dell’AISM con l’iniziativa “Bentornata Gardensia”, grazie alla quale si raccoglieranno fondi per la ricerca sulla sclerosi multipla. FederFarma sensibilizzerà i cittadini sul corretto uso dei farmaci e per l’occasione l’AVIS Moncalieri raccoglierà le iscrizioni alle prossime giornate di raccolta sangue a Moncalieri. L’Associazione Cittadinanzattiva di Vinovo-Nichelino-Moncalieri sarà invece presente con una postazione pc per aiutare i cittadini nell’attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico, mentre la Croce Rossa di Moncalieri effettuerà dimostrazioni sulle manovre di primo soccorso. Presente anche l’Associazione Salutarmente, con un’attività rivolta ai “giovani da più tempo”, e l’Associazione LIDA “L’Albero di mais”, che parteciperà alla camminata insieme ad alcuni ospiti a 4 zampe del rifugio di Corso Savona. Il ruolo dell'Asl To5 e il Villaggio della Salute

L’ASL TO5 - partner dell’iniziativa - sarà presente, grazie al Dipartimento di Prevenzione, con il percorso del Pass Salute, dove i cittadini potranno riflettere sui corretti stili di vita e misurare alcuni fondamentali parametri vitali come pressione e glicemia. Novità di quest’anno il coinvolgimento della Breast Unit, con un senologo che effettuerà consulenze sul tema della prevenzione e consiglierà gli eventuali esami da eseguire.

Ma la Just The Woman I Am significa anche inclusione e parità di genere: ecco perché il salone Ovale del Polifunzionale, per l’occasione, ospiterà la mostra fotografica “Riflessi di femminilità autentica”, realizzata dal fotografo Roberto Gandolfi. Ai partecipanti, oltre alla merenda, sarà donato un kit realizzato grazie ai gadget delle associazioni del Villagio del Benessere. Il percorso prevede la partenza e l’arrivo dal Polifunzionale Don P.G. Ferrero per una camminata aperta a tutte e tutti, attraverso le strade di Borgata Santa Maria. I commenti

“La Just The Woman I Am rappresenta un momento di grande valore sociale e di sensibilizzazione sulla salute. La prevenzione e la ricerca scientifica sono fondamentali per migliorare la qualità della vita di tutti, e questa iniziativa ci permette di diffondere con forza questo messaggio, coinvolgendo la comunità in un percorso di consapevolezza e solidarietà” ha dichiarato l’Assessore alle Politiche per la Persona e la Salute Silvia Di Crescenzo.

“La parità di genere è un pilastro su cui dobbiamo continuare a costruire, anche attraverso iniziative come queste. La salute e l’accesso alle cure sono uno dei tanti ambiti in cui è ancora presente una forte disparità di genere, e la Just The Woman I Am ci permette di sensibilizzare sui diritti e sulle opportunità che devono essere garantite a tutti, senza distinzioni”, afferma l’Assessora alla Cultura e alle Pari Opportunità Antonella Parigi.

"Gli animali svolgono un ruolo fondamentale per il benessere delle persone, offrendo affetto, supporto emotivo e migliorando nel complesso la qualità della vita. La loro presenza in eventi come la Just The Woman I Am ci ricorda quanto sia importante il legame tra esseri umani e animali, non solo per sensibilizzare sull’adozione e il rispetto, ma anche per promuovere una società più sana e inclusiva” aggiunge l’Assessora ai Diritti degli Animali Alessandra Borello.