Dopo i 105 anni di Noemi, Nichelino festeggia quelli di nonna Giuseppa

Nichelino città longeva, verrebbe da dire, prendendo a prestito le parole dell'assessore alla Terza Età Giorgia Ruggiero. Poche settimane dopo aver celebrato i 105 anni di Noemi Lentini, ieri è stato festeggiato l'identico traguardo raggiunta dalla signora Giuseppa Ponzio, ospite della Rsa San Matteo.

"Patrimonio di memoria, ricordi ed esperienze"

"Sta benissimo, ragiona, tiene a curarsi, si è messa lo smalto e i braccialetti per apparire nella forma migliore, in occasione della visita della delegazione della città", ha tenuto a sottolineare l'assessore Ruggiero. "Veramente un personaggio, come la signora Noemi". Insieme a lei, è andato a farle visita anche il sindaco Giampiero Tolardo: "Nella nostra città sono tante le persone che hanno superato il traguardo dei cento anni, un patrimonio prezioso di memoria, ricordi ed esperienze. Momenti come questo sono sempre speciali: le nostre concittadine e i nostri concittadini più longevi sono una parte preziosa della comunità: custodiscono storie che meritano sempre di essere celebrate".

E, come testimoniano queste foto, condividere con lei qualche chiacchiera ed un sorriso ha regalato emozione a tutte le persone presenti.