Nichelino, 1,3 milioni di euro per rigenerare il parco del Boschetto

Non solo merenderos e incivili che rovinano il parco del Boschetto. Per il polmone verde di Nichelino nei giorni scorsi è arrivata una bella notizia, che si va ad aggiungere al progettazione di forestazione e alle altre iniziative messe in campo nell'ultimo anno. Grazie al progetto “Parco Miraflores: natura, comunità e resilienza”, finanziato dalla Regione Piemonte, il Comune si è aggiudicato un 𝗯𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗱𝗮 𝟭 𝗺𝗶𝗹𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲 𝟯𝟬𝟬 𝗺𝗶𝗹𝗮 𝗲𝘂𝗿𝗼.

"Contrastare gli effetti della crisi climatica"

"Un investimento enorme che ci permetterà di trasformare ancora di più quest’area in un grande spazio naturale, pubblico, accessibile, con segnaletiche e percorsi educativi e capace di affrontare gli effetti della crisi climatica", ha sottolineato l'assessore all'Ambiente Alessandro Azzolina. "E questa vittoria non arriva da sola. Arriva dopo il bando europeo che abbiamo conquistato per il Boschetto - ha aggiunto l'esponente della giunta Tolardo - arriva dopo il finanziamento regionale da 1 milione e 200 mila euro con cui trasformeremo il piazzale Debouchè, oggi una grande superficie di cemento, in un nuovo parco, togliendo asfalto e impermeabilizzazione e restituendo spazio al verde".

Gli altri bandi vinti dalla Città di Nichelino

Azzolina ha ricordato poi i 5 milioni di euro ottenuti dalla Città Metropolitana per costruire la nuova scuola Gianni Rodari, la nuova ludoteca e un nuovo grande parco cittadino, le "decine e decine di altri bandi vinti, finanziamenti e risorse per milioni di euro che in questi cinque anni, grazie allo straordinario lavoro degli uffici comunali competenti e al lavoro che ho portato avanti come Assessore in squadra con il sindaco Giampiero Tolardo, siamo riusciti a portare a Nichelino. Sono soldi che non restano nelle carte. Diventano scuole, alberi, parchi, spazi pubblici, servizi e qualità della vita".

Azzolina: "Una città più verde e sostenibile"

Con questo nuovo finanziamento al Boschetto "lavoreremo per rafforzare il patrimonio forestale, aumentare e proteggere la biodiversità, creare nuovi corridoi ecologici, ridurre le superfici impermeabili e favorire il drenaggio naturale dell’acqua. Utilizzeremo specie autoctone e materiali sostenibili, miglioreremo e razionalizzeremo i percorsi, realizzeremo percorsi più inclusivi e nuova segnaletica, intervenendo anche per contrastare l’effetto “isola di calore”, migliorare la qualità dell’aria e aumentare la capacità del parco di assorbire CO₂ - ha aggiunto l'assessore - Non sarà semplicemente “più verde”. Sarà un Boschetto più vivo, più resiliente, più accessibile e ancora più nostro, trasformando Nichelino nella città che avevamo immaginato".