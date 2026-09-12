Musica, spettacoli, eventi: tutto pronto a Nichelino per la Festa di San Matteo

Anche quest'anno Nichelino si prepara a celebrare il suo patrono, San Matteo, con una ricca serie di eventi, spettacoli, celebrazioni religiose e iniziative, che avranno nella centralissima piazza Di Vittorio il 'centro di gravità permanente'.

La Festa dello Sport

Un succoso antipasto è in programma oggi, sabato 12 settembre, dalle ore 14.30 alle ore 19 con la Festa dello Sport in piazza Aldo Moro. Una giornata dedicata allo Sport all’insegna della salute, del benessere e della cultura sportiva. Stand delle associazioni sportive con presentazioni e dimostrazioni delle diverse discipline e dei corsi per l’a.s. 2026/2027, con possibilità di sperimentare liberamente tante attività.

Palco con esibizioni sportive e storie di campioni e talenti sportivi. Dibattiti su tematiche relative a benessere, corretta alimentazione e inclusione con la partecipazione di Darwin Pastorin. In collaborazione con la COOP e il Centro Commerciale Il Castello. In caso di maltempo l'evento si terrà domenica 20 settembre dalle ore 9 alle 13.

Celebrazioni religiose

Domenica 20 settembre ore 10.45 Processione con la statua di San Matteo, dalla Chiesa Antica alla Chiesa Grande SS. Trinità ore 11.15 Chiesa Grande SS. Trinità, Celebrazione S. Messa.

Il clou in piazza Di Vittorio

Da giovedì 17 a domenica 27 settembre, dalle 18 alle 23.30 giorni feriali, dalle 15 alle 24 il sabato, dalle 10 alle 24 la domenica. Area food, hobbisti, stand espositivi. Ingresso libero. Presenta Mauro Forcina.

Giovedì 17/09

ore 18.00 Inaugurazione dei festeggiamenti patronali con la Banda Musicale G. Puccini

ore 19.15 YOGA IN BIANCO alla Palazzina di Caccia di Stupinigi ( per info e prenotazione obbligatoria 348 6941800 ). Una serata in cui la cultura si fonde con il benessere: pratica Yoga e visita alla Palazzina di Caccia di Stupinigi.

). Una serata in cui la cultura si fonde con il benessere: pratica Yoga e visita alla Palazzina di Caccia di Stupinigi. ore 20.30 DANZA A CURA DI CIRCOLO I MAGGIO ASD APS

ore 22.00 Artisti emergenti

ore 22.30 Ospite ANGELO FAMAO

ore 23.40 DJ SET CON MIMMO BY MENIS

Venerdì 18/09

ore 18.00 NICHELINO YOUTH PRIDE

ore 22.30 FLACO G - Uno dei talenti più promettenti del panorama rap emergente ci presenta il suo nuovo disco ispirato alla più cruda trap americana. Local opening by Purple Room + finale tecniche perfette

Sabato 19/09

ore 16.30 DJ SET MISTRETTA

ore 17.30 SANITÁ PUBBLICA BAND

ore 20.00 DANZA A CURA DI MUOVITI POSITIVO APS

ore 21.30 DANZA A CURA DI ASD NEW SILVAN SCHOOL DANCE

ore 23.00 REWIND ‘2000 LIVE SHOW ANNI ’90 ‘2000

Domenica 20/09

ASD TEAM 10042 “BIKING – PIAZZA ON FIRE” info e prenotazioni: 338 1631247

ore 9.00 RIDE 1,

ore 10.00 RIDE 2,

ore 11.00 RIDE 3

ore 14.00 ARTI MARZIALI A CURA DI ASD Viet Vo Dao Club Tay Son

ore 15.30 MUSICAL A CURA DI AVIS NICHELINO ODV

ore 16.30 DANZA A CURA DI ASD DANCE TOGHETER 2.0

ore 18.00 Premiazione Caccia al Tesoro “Trova il Niclin…”

ore 20.00 Sfilata di moda – “UNA PASSERELLA PER LA VITA” a cura di ACTO Piemonte – L’evento mira a sensibilizzare la cittadinanza al progetto di lotta contro i tumori ginecologici.

ore 20.30 DANZA A CURA ASD K DANCE

ore 21.30 WONDER GROOVE - STEVIE WONDER TRIBUTE

ore 23.30 Ospite DJ DEL MARE FRANCO BRANCO

Lunedì 21/09

ore 15.30 baby dance con animazione

ore 18.30 TEATRO A CURA DI ASS. CULTURALE SLAM

ore 20.30 BALLI A CURA DI COMITATO DI QUARTIERE BOSCHETTO

ore 22.00 WE-MEN PRESENT

ore 23.00 LIGABAND – LIGABUE TRIBUTE BAND

Martedì 22/09

ore 18.00 BLIZ ROCK BAND

ore 20.30 FITNESS A CURA DI SSD FUTURA SPORT

ore 22.00 SERATA VINTAGE con MICHAEL CAPUANO ITALO BEAT

Mercoledì 23/09

ore 17.30 Testimonianze e restituzione del progetto ”Il Campeggio di Riace”- VII Ed. realizzato con il sostegno della città di Nichelino a cura di Spostiamo mari e monti APS

ore 18.00 CONCERTO A CURA DI ARTEMUSICA APS

ore 20.30 BAND CRAZY QUEEN

ore 22.00 DJ Set Show con ADRY J, Davide Milani e Maurizio Benedetta

Giovedì 24/09

ore 18.30 DANZA A CURA DI ASD CAMUGERE

ore 20.30 DANZA A CURA DI ASD LINEAINMOVIMENTO

ore 22.00 IWT Italian Women Tribute - SUMMER TOUR 2026

Venerdì 25/09

ore 18.00 DJ SCALUM

ore 19.30 DANZA A CURA DI SSD ARMONIA DANZA

ore 21.00 NICHELINO’TALENT a cura di Mauro Forcina – Selezione finale. Ospite CLAUDIO LAURETTA e premiazioni

Sabato 26/09

ore 15.30 CORO UNITRE NICHELINO

ore 17.00 TEATRO A CURA DI SALOTTO EDUCATIVO APS

ore 18.00 TEATRO A CURA DI ASS. AMICI DEL CAMMELLO

ore 20.00 DANZA A CURA DI DANCE DISTRICT ASD

ore 21.00 DANZA E SPORT A CURA DI AKUADRO SPORT SSD

ore 22.00 DJ Set Show RADIO 105 con Roby Giordana e Dario Micolani + Special Guest Show con HAIDUCII

Domenica 27/09

ore 14.30 TWIRLING A CURA DI ASD L’ARCOBALENO TORINO

ore 16.30 DOG PRIDE 2026. Sfilata cinofila non competitiva, iscrizione con offerta minima € 3,00 destinata a L'ALBERO DI MAIS Moncalieri. Iscrizioni e info: amici.canilemoncalieri@gmail.com entro il 21 settembre, oppure sul posto il giorno dell'evento. Tel: 0116409398 - 347 6948275

Sfilata cinofila non competitiva, iscrizione con offerta minima € 3,00 destinata a L'ALBERO DI MAIS Moncalieri. Iscrizioni e info: amici.canilemoncalieri@gmail.com entro il 21 settembre, oppure sul posto il giorno dell'evento. Tel: 0116409398 - 347 6948275 ore 20.00 UNITY CHOIR a cura di Alessandra Clerici

ore 21.00 GRAN GALÀ DELLA MODA a cura di Elia Tarantino

ore 22.30 Dance Tarantella - lo Show (Originale) che sta spopolando in tutte le piazze italiane

Il Luna Park, per grandi e piccini

Dal 18 al 28 settembre in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa e via I Maggio. Tutti i giorni 15.30-19 e 21-24, sabati e domeniche 10.30-12.30 e 14-24. Nei giorni 18 e 24 settembre promozione per le scuole.

Lunedì 28 settembre alle 22.15 SPETTACOLO PIROMUSICALE offerto dagli esercenti del Luna Park.

Gli altri eventi in città

Dal 15 al 19 settembre TORNEO AMICI DI IVANO – XVI edizione – presso oratorio "Alex Tamburello" – Parrocchia Madonna della Fiducia, a cura dell’Ass. NOI FIDUCIA SD APS. Torneo amatoriale di calcio a 5, pallavolo misto, basket, padel, bocce. Per info e iscrizioni: 3394776737 – 3928304099. Tutto il ricavato sarà devoluto alle famiglie bisognose del quartiere, ai progetti del nostro oratorio e a sostegno dell’associazione Insuperabili.

Mercoledì 16 settembre alle 17 BENTORNATI A SCUOLA presso l'anfiteatro del quartiere Castello (di fronte alla Biblioteca) a cura di TEATRULLA

Dal 18 al 27 settembre dalle 14.00 alle 22.30 Sala Mattei – Palazzo Comunale – Mostra fotografica collettiva ”AGROSFERA” con tema e progetto nazionale FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) denominato “Agrosfera – Storie di tradizione e innovazione” a cura dell’associazione Foto Club 4clik ex allievi Fiat e Torino Attiva. Inaugurazione mostra 18 settembre alle ore 18.00

Sabato 19 e domenica 20 settembre alle 15 - Ritrovo sul sagrato Chiesa Antica SS. Trinità 4 PASSI NELLA STORIA DI NICHELINO, percorso a piedi commentato dal Gruppo Officine della Memoria, partecipazione aperta a tutti. Domenica 20, al termine del percorso è possibile partecipare alla Caccia al Tesoro “Trova in Niclin…”

Domenica 20 settembre FESTA DI FINE ESTATE - dalle 10 alle 19 - in Via Torino (da Via M. D’Azeglio a Piazza Camandona). In caso di maltempo l'evento si terrà domenica 27 settembre.

Negozi aperti e bancarelle, Mercatino artigianale e hobbistico, Caccia al tesoro aperta a tutti su storia e curiosità della nostra città “Trova in Niclin…”. Per iscrizioni: salottoeducativo@gmail.com, cell. 3343551212. Ritrovo ore 15.30 davanti al Palazzo Comunale, piazza Di Vittorio, a cura ass. Salotto Educativo in collaborazione con il Gruppo Officine della Memoria. Animazioni pomeridiane per i più piccoli.

Lunedì 21 settembre alle 20 "CENA DI SAN MATTEO" nel Castello di Nichelino, a cura della Famija Nichelineisa.

Per info e prenotazioni (entro il 15.09.2026), Sig. Roberto tel. 011 621995 - Sig. Franco cell. 347 2105394

Domenica 4 ottobre dalle ore 9.30 HIPPORUN – 10 km di Vinovo con partenza c/o l'Ippodromo, via Stupinigi 167

Corsa podistica competitiva riconosciuta dalla FIDAL. La gara partirà dietro la Palazzina di Caccia di Stupinigi e terminerà all’Ippodromo di Vinovo. Per info e iscrizioni: podisticatorino@gmail.com – www.podisticatorino.it/hipporun

Spostato il mercato

Sabato 19 e 26 settembre dalle ore 8 alle 14 il mercato di piazza Dalla Chiesa sarà spostato su via Torino (tratto da via M. D'Azeglio a via XXV Aprile), in via Paesana, via Superga e piazza S. Quirico.