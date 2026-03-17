Distretto del Cibo Chierese-Carmagnolese: Ivana Gaveglio eletta presidente

Il Distretto del Cibo del Chierese e Carmagnolese rinnova il proprio direttivo e affida la presidenza a Ivana Gaveglio, sindaco di Carmagnola, tra i primi amministratori ad aver sostenuto la costituzione dell’ente nel 2021. La nomina si inserisce nel solco del progetto che ha portato alla nascita del Distretto, frutto di un lavoro condiviso tra i Comuni del territorio con l’obiettivo di strutturare una governance stabile per il comparto agroalimentare e rafforzare il coordinamento tra le diverse filiere locali.



Il Distretto affonda le proprie radici nei percorsi di cooperazione territoriale sviluppati negli anni precedenti, dal Paniere dei Prodotti Tipici della Provincia di Torino alle esperienze dei Patti territoriali, fino alla firma dell’accordo costitutivo avvenuta il 27 luglio 2021 alla Fondazione Cavour di Santena. In quell’occasione venticinque Comuni del Chierese e del Carmagnolese sottoscrissero l’intesa per la candidatura alla Regione Piemonte.



Fu Ugo Baldi, allora sindaco di Santena, a presentare il dossier per il riconoscimento regionale del Distretto del Cibo, passaggio che ha portato nel 2022 al riconoscimento ufficiale e all’avvio delle attività operative. Baldi è stato il primo presidente del Distretto, a cui è succeduto Roberto Ghio, sindaco di Santena, che ha guidato l’ente nella fase di consolidamento delle attività e delle collaborazioni territoriali.



Nel corso degli ultimi anni il Distretto ha rafforzato il proprio ruolo di raccordo tra amministrazioni locali, imprese agricole, realtà della trasformazione e associazioni di categoria, operando in un’area che oggi coinvolge 30 Comuni del Chierese e del Carmagnolese: Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Buttigliera d’Asti, Cambiano, Carignano, Carmagnola, Castagnole Piemonte, Castelnuovo Don Bosco, Chieri, Isolabella, La Loggia, Lombriasco, Marentino, Mombello di Torino, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Osasio, Pancalieri, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Poirino, Pralormo, Riva presso Chieri, Santena, Sciolze, Trofarello, Villanova d’Asti e Villastellone, un territorio che rappresenta una delle aree a più forte vocazione agricola del Piemonte.



Il nuovo Consiglio Direttivo è composto da Ivana Gaveglio in qualità di presidente, Elisa Tosco come vice-presidente e coordinatrice del tavolo di lavoro per la Promozione dei prodotti locali, Giovanni Contona nel ruolo di tesoriere, Catrin Bianco coordinatrice del tavolo di lavoro per la Valorizzazione del territorio, Davide Boniforti referente del tavolo Agroambiente, Biagio Fabrizio Carillo nel ruolo di segretario, Claudia Cominotti in rappresentanza degli enti del Terzo Settore in quanto membro della Fondazione di Comunità Chierese, Roberto Ghio, sindaco del Comune di Santena, e Antonella Giordano, assessora del Comune di Chieri con deleghe all’Istruzione, Cultura, Eventi, Promozione del Territorio, Comunicazione, Biblioteca e Archivio Storico e Musei civici.



Il Distretto ha recentemente compiuto un passaggio istituzionale rilevante acquisendo la personalità giuridica, condizione che consentirà all’ente di partecipare direttamente a bandi e opportunità di finanziamento regionali, nazionali ed europei e di rafforzare la propria capacità di progettazione territoriale.



Parallelamente il nuovo direttivo sarà chiamato ad attuare il Piano di Distretto, lo strumento strategico che definisce le linee di sviluppo del sistema agroalimentare del Chierese e del Carmagnolese. Il piano ha come obiettivo generale il sostegno alle imprese e agli attori della filiera agroalimentare locale, attraverso azioni dedicate alla valorizzazione del territorio, alla promozione dei prodotti locali, alla tutela dell’agroambiente e al rafforzamento delle collaborazioni tra istituzioni, imprese e realtà del territorio.



Tra le azioni previste figurano la creazione di disciplinari e strumenti di tracciabilità per i prodotti del Distretto, lo sviluppo di percorsi enogastronomici e di turismo dolce collegati ai territori agricoli, il rafforzamento della rete delle manifestazioni locali e delle sagre, la costruzione di una comunicazione coordinata del Distretto e il consolidamento delle collaborazioni con il mondo della ristorazione, della formazione e della ricerca.



Il rinnovo del direttivo coincide inoltre con l’avvio della stagione delle principali iniziative di promozione territoriale che caratterizzano il calendario del Distretto. Dopo la recente Festa di Primavera di Carmagnola, tra i prossimi appuntamenti sono in programma la Camminata tra i ciliegi in fiore di Pecetto Torinese ad 12 aprile, il 19 aprile la presentazione del MOC a Santena, la cena del distretto a Cambiano il 9 maggio, dal 10 maggio la Fiera dell'Asparago e della Tinca di Poirino e la Sagra dell’asparago di Santena dal 15 al 24 maggio, eventi che rappresentano momenti di valorizzazione delle produzioni locali e occasioni di incontro tra comunità, produttori e visitatori.

«Ringrazio il presidente uscente, Roberto Ghio, per l'impegno e la dedizione dimostrati nel guidare il Distretto del Cibo Chierese-Carmagnolese. Il lavoro svolto ha gettato solide basi su cui continuare a costruire, valorizzando le nostre filiere locali e promuovendo le eccellenze del territorio. Sono onorata di assumere la presidenza e sono convinta che, insieme al nuovo direttivo, potremo proseguire il percorso di crescita e collaborazione tra imprese, amministrazioni e realtà della filiera agroalimentare», conclude Ivana Gaveglio, presidente del Distretto del Cibo Chierese-Carmagnolese.