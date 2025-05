"Scacco matto alle difficoltà": partita la gara di solidarietà per aiutare i giovani studenti di Nichelino

Una iniziativa solidale per trasformare il sogno in realtà ed evitare che degli studenti meritevoli vengano ingiustamente esclusi. Gli alluni della V B della scuola primaria Cesare Pavese di Nichelino hanno raggiunto le fasi nazionali di un torneo di scacchi, ma ora non hanno i fondi per arrivare a Montesilvano, in Abruzzo, dove si terranno le finali.

La raccolta fondi per aiutarli

È così che sul web è nata una raccolta fondi a sostegno della loro trasferta. I giovanissimi hanno superato le fasi provinciali e regionali, ma le spese per viaggio, vitto e alloggio, in vista delle ultime gare in programma dall'11 al 14 maggio, non sono sostenibili.

Il crowdfunding, intitolato "Scacco matto alle difficoltà: portiamo i ragazzi in finale!", è già riuscito ad arrivare ad un passo dalla quota dei 1800 euro necessari.

"Scacco matto alle difficoltà"

"Questo traguardo rappresenta per noi un'opportunità unica per confrontarci con i migliori, crescere, imparare e vivere un'esperienza indimenticabile - scrivono gli alunni sulla piattaforma per la raccolta - Qualsiasi contributo, grande o piccolo, farà la differenza e ci avvicinerà al nostro sogno di giocare, competere e rappresentare con orgoglio la nostra scuola e la nostra città".