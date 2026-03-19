A Rivalta un nuovo punto SMAT per l'acqua a "Km 0"

Nel territorio di Rivalta di Torino, in via Togliatti angolo via Moriondo, è stato installato un nuovo Punto Acqua SMAT per l’erogazione dell’acqua a km0, ampliando ulteriormente la rete dei chioschi presenti nell’area metropolitana torinese e portando a 167 i Comuni che ospitano uno o più Punti Acqua SMAT.

I Punti Acqua SMAT sono progettati per promuovere il consumo dell’acqua del rubinetto a scopi alimentari e consentono l’approvvigionamento di acqua naturale e/o frizzante, a temperatura ambiente o refrigerata, garantendo un servizio sostenibile e a “chilometro zero”. Rappresentano un esempio concreto dell’impegno di SMAT nel sensibilizzare le comunità locali e nel favorire la diffusione di una cultura della sostenibilità, offrendo un servizio utile e molto apprezzato dalla popolazione. Il beneficio è duplice: risparmio economico per gli utenti e riduzione degli imballaggi da smaltire.

Nel corso del 2025, i 229 chioschi attivi hanno distribuito oltre 43 milioni di litri di acqua, consentendo un risparmio di 28.691.333 bottiglie di plastica da 1,5 litri, pari a 1.090.270 kg di plastica non immessa nell’ambiente e a una riduzione di oltre 6.500 tonnellate di CO₂.

La distribuzione dell’acqua naturale, a temperatura ambiente o refrigerata, è sempre gratuita.

L’acqua frizzante, dopo i primi quindici giorni di erogazione gratuita, sarà disponibile, come di consueto, al costo di 5 centesimi per ogni litro e mezzo.

Per agevolare l’acquisto dell’acqua frizzante, ogni Punto Acqua è dotato di un lettore per carta prepagata. Attraverso il portale SMAT, accessibile dal sito aziendale, è possibile richiedere la carta familiare prepagata al costo di 10 euro, che comprende l’erogazione di 200 bottiglie da 1,5 litri di acqua frizzante. Il pagamento può essere effettuato tramite i principali sistemi elettronici: carte di debito e credito, PostePay, PayPal, Satispay e altri metodi digitali, senza costi aggiuntivi per l’utenza.

L’inaugurazione ufficiale del nuovo Punto Acqua SMAT di Rivalta di Torino è prevista per mercoledì 25 marzo alle ore 11.00, alla presenza dell’Amministrazione comunale e dei rappresentanti aziendali.