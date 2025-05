Auto prende fuoco mentre percorre la strada, momenti di paura a Nichelino

Sono stati lunghi momenti di paura quelli vissuti prima dell'alba a Nichelino. Attorno alle 5.30 un'auto che transitava lungo via XXV Aprile ha preso fuoco.

Il pronto intervento dei pompieri

Il mezzo ha iniziato a sprigionare fumo dal cofano, seguito da fiamme che in pochi secondi hanno avvolto l’intera vettura. Il conducente, una persona di mezza età, ha avuto la prontezza di accostare e uscire immediatamente dall’auto, riuscendo a mettersi in salvo senza riportare ferite. Nessuna altra auto è rimasta coinvolta e non si sono registrati danni a persone o cose che si trovavano nelle vicinanze.

Disagi limitati per la circolazione

I Vigili del fuoco sono giunti tempestivamente sul posto, domando l'incendio e poi mettendo in sicurezza l'area: probabile che un guasto improvviso abbia provocato il rogo. Via XXV Aprile è rimasta temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di spegnimento e la bonifica della carreggiata, ma essendo avvenuto il tutto nella prima mattina i disagi per la circolazione sono stati molto limitati.