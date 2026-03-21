Bardonecchia celebra lo sci tra gara e futuro: successo per la Vialattea-Bardo Cup

Si è conclusa tra gli applausi e una cornice di pubblico straordinaria la Vialattea//Bardo.Cup, una giornata dedicata allo sci di alto livello che ha visto protagonisti i migliori talenti delle diverse categorie. L'evento ha segnato anche un momento importante per la località con il taglio del nastro del nuovo Bardo Race Stadium di Melezet, la struttura d’avanguardia destinata a diventare il punto di riferimento per gli allenamenti e le competizioni internazionali.

I Protagonisti: Il Podio

La competizione è stata serrata in tutte le categorie, confermando l'altissimo livello tecnico dei partecipanti. I primi cinque classificati sono stati premiati da Gualtiero Brasso di Vialattea, Francesco Belmondo di Bardonecchia e Vittorio Montabone, vicesindaco di Bardonecchia. Ecco i primi classificati:

Categoria giovani femminile e maschile: Benedetta Nosenzo e Guiffre Alessandro

Categoria allievi femminile e maschile: Vottero Ludovica e Castri Nicolò

Categoria ragazzi femminile e maschile: Maggiani Caminelli Sofia e Bertazzini Carlo

Categoria cuccioli femminile e maschile: Prete Tea e Tessore Leonardo

Categoria baby femminile e maschile: Castangia Lucilla e Croce Leonardo

L’Inaugurazione del Bardo Race Stadium di Melezet

Il momento clou della giornata è stata l’inaugurazione ufficiale del Bardo Race Stadium. Presente alla cerimonia, il Sindaco di Bardonecchia Chiara Rossetti ha espresso grande soddisfazione per il completamento di quest’opera strategica per il territorio:

“L’apertura del Bardo Race Stadium rappresenta un investimento fondamentale per il futuro del nostro sport e della nostra comunità,” ha dichiarato il Sindaco. “Questa struttura non è solo un traguardo tecnico, ma un simbolo della nostra volontà di offrire agli atleti e ai giovani un luogo d’eccellenza dove crescere e confrontarsi. Bardonecchia si conferma ancora una volta una capitale dello sci capace di innovare e accogliere grandi eventi con standard internazionali.”

Neve in condizioni impeccabili

Oltre all’agonismo, a rendere perfetta la giornata sono state le condizioni del comprensorio. Nonostante l'avanzare della stagione, la neve a Bardonecchia si conferma ancora in ottime condizioni, con un manto perfettamente compatto e piste curate nei minimi dettagli dallo staff tecnico. La qualità della neve ha permesso agli atleti di spingere al massimo in totale sicurezza, regalando uno spettacolo indimenticabile a tutti gli appassionati presenti.

Con la chiusura di questa gara e l'apertura del nuovo stadio, Bardonecchia rilancia la sua sfida per il finale di stagione. L’invito a godersi le piste ancora in condizioni ottimali, e una Pasqua sugli sci, è per tutti gli sciatori: la chiusura della stagione invernale è programmata per il prossimo 12 aprile.