Il 29 marzo torna l'appuntamento con il Duathlon Sprint Città di Santena

Dopo il preludio del Winter Triathlon ad Alagna Valsesia, sarà il Duathlon Sprint Città di Santena a dare il via alla stagione delle multidiscipline in Piemonte. L’unico evento di duathlon piemontese per il 2026 è in programma domenica 29 marzo a Santena, con il sostegno logistico e organizzativo dell'amministrazione comunale e con patrocinio della Città metropolitana di Torino.
La gara abbina una corsa podistica di 5 km con una frazione ciclistica di 20 km e una frazione podistica conclusiva di 2,5 km. Il ritrovo dei partecipanti inizierà alle 10 davanti alla scuola media Giovanni Falcone di via Tetti Agostino 31. Alle 11 aprirà la zona cambio, che sarà chiusa alle 12,30. Mezz’ora dopo, alle 13, partirà la gara femminile, disputata con la formula mass start in un’unica batteria. La partenza della competizione maschile sarà possibile quando i giudici stabiliranno l’impossibilità di una sovrapposizione con quella femminile nella frazione ciclistica. La premiazione è in programma alle 16,30.
Per partecipare alla gara è necessario essere in possesso della tessera della FITRI-Federazione Italiana Triathlon o della tessera di una federazione riconosciuta dall’ITU. Gli atleti non tesserati potranno sottoscrivere un tesseramento giornaliero esclusivamente tramite il portale operativo myFitri al link https://www.myfitri.it. Le società che intendessero iscrivere cumulativamente i propri atleti potranno inviare una mail all’indirizzo e-mail gare@qualitry.it, indicando i dati di ognuno di loro, completi di numero di tessera Fitri e allegando la copia del bonifico di pagamento delle quote di iscrizione. Per ogni 10 atleti iscritti, l’undicesima quota sarà in omaggio.Tutte le informazioni sui percorsi e il programma sono reperibili al link www.qualitry.it/santena