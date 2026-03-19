Il 29 marzo torna l'appuntamento con il Duathlon Sprint Città di Santena

Dopo il preludio del Winter Triathlon ad Alagna Valsesia, sarà il Duathlon Sprint Città di Santena a dare il via alla stagione delle multidiscipline in Piemonte. L’unico evento di duathlon piemontese per il 2026 è in programma domenica 29 marzo a Santena , con il sostegno logistico e organizzativo dell'amministrazione comunale e con patrocinio della Città metropolitana di Torino.

La gara abbina una corsa podistica di 5 km con una frazione ciclistica di 20 km e una frazione podistica conclusiva di 2,5 km. Il ritrovo dei partecipanti inizierà alle 10 davanti alla scuola media Giovanni Falcone di via Tetti Agostino 31. Alle 11 aprirà la zona cambio , che sarà chiusa alle 12,30. Mezz’ora dopo, alle 13, partirà la gara femminile , disputata con la formula mass start in un’unica batteria. La partenza della competizione maschile sarà possibile quando i giudici stabiliranno l’impossibilità di una sovrapposizione con quella femminile nella frazione ciclistica. La premiazione è in programma alle 16,30 .