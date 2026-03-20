Torino in Giallo, la città cammina per l’endometriosi

Una camminata per accendere i riflettori su una patologia ancora poco conosciuta. Domenica 22 marzo 2026 il centro cittadino ospiterà la prima edizione di “Torino in Giallo”, iniziativa dedicata alla sensibilizzazione sull’endometriosi.
L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, prevede il ritrovo in Piazza Castello alle ore 13.30 e la partenza alle ore 14. Il percorso attraverserà alcuni dei luoghi più simbolici della città: via Po, piazza Vittorio Veneto, il lungo Po Armando Diaz e i Murazzi, per concludersi al Parco del Valentino.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza su una malattia che interessa molte persone ma che spesso rimane invisibile o sottovalutata. “Torino in Giallo” vuole essere un momento di condivisione e partecipazione collettiva, capace di unire informazione e vicinanza.
Al centro del messaggio, l’importanza dell’ascolto, del supporto e della diffusione di informazioni corrette, elementi fondamentali per costruire una cultura della solidarietà attorno a chi convive con questa condizione.
Gli organizzatori invitano i partecipanti a indossare o portare con sé un elemento di colore giallo, simbolo dell’iniziativa e segno di adesione alla campagna. Lo slogan scelto, “Una su sette. Nessuna da sola”, richiama i numeri della patologia e l’importanza di non lasciare nessuno indietro.