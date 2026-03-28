 / Cronaca

Cronaca | 28 marzo 2026, 15:42

Autista della Gtt aggredito prima di prendere servizio alla stazione di Rivarolo

È stato trasportato all'ospedale di Cuorgné. Fermato l'aggressore

Autista della Gtt aggredito prima di prendere servizio alla stazione di Rivarolo

Aggressione a un autista del gruppo Gtt, mentre si trovava al bar della stazione di Rivarolo, nel Torinese, mentre era in attesa di prendere servizio.

A darne notizia all'Ansa è la Cgil di Ivrea. Il dipendente è stato malmenato da un uomo in stato di alterazione all'esterno del locale.

L'autista è stato poi trasportato all'ospedale di Cuorgnè per ricevere le cure necesssarie, mentre l'aggressore è stato subito individuato dai carabinieri di Rivarolo.

"Siamo profondamente scossi da questo episodio di violenza ingiustificata. Nessun lavoratore dovrebbe mai temere per la propria incolumità nello svolgimento delle proprie mansioni- è il commento dell'azienda -. Ringraziamo le forze dell’ordine per il pronto intervento. Al collega vanno i nostri più sinceri auguri di una pronta guarigione”.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium