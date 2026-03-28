Autista della Gtt aggredito prima di prendere servizio alla stazione di Rivarolo

Aggressione a un autista del gruppo Gtt, mentre si trovava al bar della stazione di Rivarolo, nel Torinese, mentre era in attesa di prendere servizio.
A darne notizia all'Ansa è la Cgil di Ivrea. Il dipendente è stato malmenato da un uomo in stato di alterazione all'esterno del locale.
L'autista è stato poi trasportato all'ospedale di Cuorgnè per ricevere le cure necesssarie, mentre l'aggressore è stato subito individuato dai carabinieri di Rivarolo.
"Siamo profondamente scossi da questo episodio di violenza ingiustificata. Nessun lavoratore dovrebbe mai temere per la propria incolumità nello svolgimento delle proprie mansioni- è il commento dell'azienda -. Ringraziamo le forze dell’ordine per il pronto intervento. Al collega vanno i nostri più sinceri auguri di una pronta guarigione”.