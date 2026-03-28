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Cronaca | 28 marzo 2026, 07:17

Ladri di biciclette a Borgofranco d'Ivrea: furto da oltre 100 mila euro

La refurtiva recuperata dai Carabinieri in un bosco di Banchette

Furto nella notte di venerdì 20 marzo a Borgofranco d’Ivrea.

Gli autori, dopo aver infranto la vetrina di un esercizio commerciale di rivendita di biciclette, erano riusciti a impossessarsene di venti, caricandole su un autocarro poi rivelatosi rubato. 

I militari della Sezione Operativa di Ivrea, insieme ai colleghi della Stazione Carabinieri di Settimo Vittone, hanno immediatamente avviato le ricerche dell’autocarro utilizzato dai rei - almeno due - come “ariete” per commettere il furto, trovandolo, poche ore dopo, occultato in un’area boschiva di Banchette.

L’intera refurtiva - dal valore che supera i 100 mila euro - è stata già restituita al titolare dell’esercizio commerciale. Gli accertamenti condotti sull’autocarro hanno inoltre portato i militari a restituire anch’esso al legittimo proprietario.

redazione

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