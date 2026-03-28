Moncalieri, Forza Italia lancia la volata a Maurizio Fontana: "La città ha bisogno di voltare pagina"

Dopo mesi di discussioni, tavoli e rinvii, a metà marzo il centrodestra è uscito dall'impasse, puntando sul Maurizio Fontana come candidato sindaco per Moncalieri nelle elezioni amministrative del prossimo 24-25 maggio.

L'imprenditore dolciario, voto noto e conosciuto in città, ha fatto la sua prima uscita ufficiale da candidato designato con Forza Italia, che nella sede della Famija Moncalereisa ha presentato la sua lista dei candidati, alla presenza del capogruppo uscente Pier Bellagamba e del segretario cittadino Mario Sacino. Due big della politica nazionale sono scesi in campo al fianco di Fontana, il ministro (moncalierese) della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo e il senatore e segretario provinciale di FI Roberto Rosso.

Zangrillo: "Aprire una nuova stagione"

“Moncalieri ha bisogno di voltare pagina e di aprire una nuova stagione di crescita, sicurezza e qualità della vita”, ha esordito Zangrillo in una sala pienissima. “È la quinta realtà del Piemonte per dimensioni, un centro importante al quale vogliamo imprimere una nuova energia dopo anni di immobilismo, mettendo al centro la sicurezza dei cittadini, la cura degli spazi pubblici e servizi più efficienti per chi vive e lavora qui, unendo sviluppo economico e qualità della vita. Un luogo in cui famiglie, giovani e imprese possano trovare opportunità, benessere e prospettive di crescita".

"Maurizio Fontana è la persona giusta per guidare questa sfida: un imprenditore dotato di passione ed energia. Attorno a lui, abbiamo costruito un gruppo coeso: Forza Italia mette in campo volti nuovi e competenze solide, una squadra pronta a lavorare con serietà per dare a Moncalieri il futuro che merita", ha concluso Zangrillo, trovando sponda nel collega Rosso: "C’è urgenza di voltare pagina, dopo anni di amministrazioni di centrosinistra che non sono riuscite a imprimere al territorio lo slancio necessario".

Rosso: "Sicurezza e sviluppo al centro"

"Per noi il mondo dell’impresa è il motore economico del nostro Paese - ha aggiunto il senatore di FI - con la scelta di Fontana vogliamo costruire un progetto amministrativo forte, credibile e all’altezza delle attese della città. Tra le nostre priorità c’è innanzitutto la sicurezza, poi il decoro urbano, la qualità dei servizi, lo sviluppo e la modernizzazione di Moncalieri, per renderla una realtà sempre più vivibile e capace di offrire nuove opportunità alle famiglie e ai giovani", ha concluso Rosso, annunciando l'intenzione di portare dai prossimi giorni il progetto di Forza Italia tra i cittadini, quartiere per quartiere, organizzando incontri sul territorio e ascoltando le esigenze della comunità.

Per lanciare la sfida e provare a recuperare il terreno perso rispetto a Lorenzo Mauro, che il centrosinistra aveva designato già alla fine di novembre come erede del sindaco uscente Montagna.