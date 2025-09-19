Cade in un dirupo mentre cerca funghi: muore ad Usseglio pensionato di 84 anni

Cade in un dirupo a Usseglio mentre stava cercando funghi assieme al nipote. È morto così Lorenzo Ferro Garel, uomo di 84 anni, residente a Torino. L’incidente è avvenuto lungo la strada che porta al lago della Torre, in località Castello.

A lanciare l’allarme è stato il nipote. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino di Usseglio con l’equipe del 118.

Le raccomandazioni del soccorso Alpino

Dall’inizio di settembre, il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese ha già effettuato 23 interventi per cercatori di funghi dispersi o infortunati nei boschi montani della regione. Due di questi episodi si sono purtroppo conclusi con un decesso.

Il numero, se confrontato con il totale annuale degli ultimi anni — 61 interventi nel 2024 e 97 nel 2023 — non è ancora allarmante, ma rappresenta un chiaro segnale di attenzione per chi nei prossimi mesi si avventurerà nei boschi in cerca di porcini e finferli.

Le cause degli incidenti sono spesso ricorrenti: in 10 casi si è trattato di cadute o scivolate, in 3 di persone che hanno perso l’orientamento e in altrettanti episodi di malori o stanchezza fisica.

Come evitare incidenti

Tra le principali raccomandazioni del Soccorso Alpino c’è l’uso di calzature adeguate: meglio scarponi da montagna con buona aderenza, piuttosto che stivali di gomma, per ridurre il rischio di scivolamenti su terreni spesso umidi o accidentati.

Fondamentale anche l’uso della tecnologia, come i dispositivi GPS, e la comunicazione preventiva con familiari o amici sull’area in cui si intende andare, per facilitare eventuali ricerche in caso di emergenza.

Infine, vista l’età media sempre più alta dei fungaioli, è importante calibrare l’impegno fisico sulle proprie reali condizioni di salute e allenamento.