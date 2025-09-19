Esplosione della canna fumaria, ustionato un uomo di 67 anni

Un uomo di 67 anni è rimasto ferito a seguito dell’esplosione della canna fumaria di una baita a Cesana, nella borgata Lozet. L’incidente è avvenuto nelle prime ore di oggi e ha richiesto l’intervento immediato del 118.

Secondo quanto riferito dai soccorritori, l’uomo ha riportato ustioni sul 15% del corpo. È stato trasportato in codice giallo al Cto di Torino tramite il servizio regionale di Elisoccorso, ricevendo le prime cure direttamente sul posto. Le cause dello scoppio della canna fumaria sono al momento in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenute anche 9 squadre dei vigili del fuoco tra personale permanente e volontario che stanno operando per contenere e estinguere le fiamme che sono divampate nella baita.