Da verificatore a difensore delle imprese: la doppia vita fiscale di Enrico Fornito

C’è un momento, nella vita di ogni professionista, in cui il percorso tracciato si spezza; non per un errore strategico, non per mancanza di competenze, ma per una di quelle circostanze che sfuggono al controllo e che mettono alla prova tutto ciò che si è costruito fino a quel momento. Per Enrico Fornito , commercialista bergamasco con una carriera che affonda le radici nel mondo militare e nella Polizia tributaria, quel momento ha avuto un nome preciso: la cancellazione dall’Albo dei praticanti. Una ferita profonda, che avrebbe potuto segnare la fine di un sogno e che invece è diventata il fondamento di tutto ciò che è venuto dopo.

L’uniforme e il Codice tributario

La storia di Enrico Fornito non inizia dietro una scrivania, ma in un conservatorio, dove da bambino impara a modulare la voce – un’abilità che si rivelerà utile, anni dopo, nell’ambito della formazione. Poi sceglie ragioneria, dove al terzo anno scopre qualcosa che cambierà la traiettoria della sua vita: il concetto di “sistema azienda”. È lì che nasce l’intuizione di un professionista che non vuole essere un semplice esecutore di adempimenti, ma un autentico partner dell’imprenditore.

Prima di arrivarci, però, il percorso passa attraverso la Polizia di Stato e, soprattutto, la Guardia di Finanza. Fornito è destinato alla Polizia tributaria di Venezia, dove vive il sistema fiscale italiano dal punto di vista di chi lo fa rispettare. Impara i meccanismi delle verifiche, le dinamiche investigative, il modo in cui lo Stato guarda dentro le imprese. È una formazione che nessun manuale universitario può replicare: la conoscenza diretta, sul campo, di come funziona realmente una verifica fiscale.

“La mia doppia esperienza – come verificatore e come professionista che oggi assiste le imprese durante le verifiche – è ciò che mi ha permesso di scrivere il libro “Verifica Fiscale”, spiega Fornito; un testo che nasce proprio da una prospettiva privilegiata e rara: quella di chi ha il DNA del verificatore e la mente del commercialista.

La caduta: cancellato dall’Albo dei praticanti

Lasciata la Guardia di Finanza, Enrico Fornito approda all’Ufficio Fiscale della Banca Popolare di Bergamo, occupandosi di fisco e contenzioso. Il passaggio alla libera professione sembra il naturale compimento di un percorso coerente; ma è proprio in quel momento che arriva l’imprevisto più duro.

Durante il praticantato necessario per l’iscrizione all’Albo dei commercialisti, Fornito viene accusato di essere assente; una contestazione che lui respinge – rispondeva regolarmente alle telefonate, era al suo posto – ma che produce un esito devastante: la cancellazione dall’Albo dei praticanti.

Per chi ha investito anni di studio, sacrificio e scelte professionali orientate a un unico obiettivo, una decisione del genere non è un semplice ostacolo burocratico. È uno schianto. “In quel frangente, ho avuto davvero timore di non riuscire a realizzare il mio sogno”, racconta Fornito con la lucidità di chi ha metabolizzato il colpo, ma non lo ha dimenticato. “Ero a un passo dal gettare la spugna”.

Non lo fa. Attinge a quella che definisce la sua “forza interiore”, una risorsa che ricollega anche alla disciplina appresa nel mondo militare. Ricomincia il praticantato daccapo, ripercorre ogni passaggio con la determinazione di chi sa che non esiste alternativa alla perseveranza.

La lezione della resilienza

Quella che potrebbe sembrare una parentesi dolorosa da archiviare è in realtà il nucleo fondante dell’identità professionale di Enrico Fornito. La cancellazione dall’Albo gli trasmette qualcosa che nessun insegnamento accademico avrebbe potuto dargli: che le ferite della vita non devono fermarti, ma spingerti a studiare di più, a prepararti meglio, a non dare nulla per scontato.

“La resilienza è un valore importantissimo”, afferma; ed è un valore che oggi trasferisce nel rapporto con i clienti, in particolare con quegli imprenditori che si trovano in situazioni critiche, schiacciati dai debiti e dalla pressione fiscale, spaventati da una verifica o da un fallimento e convinti di non avere via d’uscita.

Non è un caso che il beneficio principale che Enrico Fornito dichiara di offrire ai propri clienti non sia un servizio tecnico, ma qualcosa di più profondo: l’ascolto. “Prima di essere guidato, l’imprenditore ha bisogno di essere ascoltato, dato che spesso si sente giudicato o sotto pressione fiscale”, spiega; una consapevolezza che nasce dall’aver vissuto in prima persona l’esperienza di sentirsi ingiustamente giudicato.

Dieci anni per salvare un’azienda e cinquanta posti di lavoro

La capacità di stare accanto all’imprenditore nei momenti più difficili non è, per Enrico Fornito, una dichiarazione d’intenti, ma un fatto documentato dalla sua esperienza professionale. Tra i casi più significativi della sua carriera, racconta quello di una società in nome collettivo, con un fatturato di circa venti milioni di euro, che si era esposta verso le banche per circa sei milioni. La causa: una gestione inadeguata da parte del direttore amministrativo e la possibilità, tipica della forma societaria, di prelevare fondi senza particolari formalità.

Lo Studio ha gestito una complessa ristrutturazione del debito attraverso una società veicolo, in un processo durato dieci anni. Non dieci mesi: dieci anni. Un arco temporale che richiede non solo competenza tecnica, ma una tenuta umana e relazionale fuori dall’ordinario. Alla fine, l’azienda è stata salvata e, con essa, cinquanta posti di lavoro. “Ha richiesto un forte supporto umano agli imprenditori”, sintetizza Fornito.

Dal campo alla pagina: il senso di Verifica Fiscale

È da questo intreccio di esperienze – la divisa, la cancellazione, la rinascita, i casi complessi gestiti in “trincea” accanto agli imprenditori – che nasce il libro Verifica Fiscale. Non un manuale difensivo, come tiene a precisare l’autore, ma “uno strumento orientato alla consapevolezza”. L’obiettivo è fornire a imprenditori e professionisti gli strumenti per affrontare una verifica fiscale con meno ansia e più preparazione strategica, nella trasparenza e nella legalità.

Fornito è netto su un punto: il suo metodo non ha nulla a che fare con scorciatoie, strategie elusive o ricette per pagare meno imposte. “Il mio metodo è solido e funziona solo se l’intenzione non è elusiva o evasiva, ma sana”, chiarisce. Una posizione che riflette la coerenza di un professionista che ha indossato l’uniforme di chi controlla, prima di scegliere di stare dalla parte di chi viene controllato.

Nel libro emerge anche una visione avanzata: l’idea che le PMI strutturate – anche quelle non obbligate per legge, se vogliono aderire a un sistema di cooperative compliance – possano adottare volontariamente un framework di governance fiscale orientato alla prevenzione. Check-up fiscali regolari, adeguati assetti organizzativi, mappatura delle aree di rischio. Come scrive lo stesso Fornito: “Strutturarsi prima dell’obbligo normativo è una scelta di maturità aziendale”.

L’uomo dietro lo studio

Oggi Enrico Fornito Commercialisti, con sede a Bergamo, guarda al futuro con un piano chiaro: la divisione dello studio in tre aree – consulenza contabile e fiscale tradizionale, consulenza aziendale strategica e contenzioso tributario – con l’aggiunta, nel prossimo decennio, di un’attività di formazione che Fornito condurrà personalmente, riallacciandosi a quella passione per la comunicazione e la didattica che lo accompagna fin dai tempi del conservatorio.

Ma al centro di tutto resta quella che Fornito definisce la sua vera differenziazione rispetto ai competitor: l’aspetto umano. La correttezza, la trasparenza, il rifiuto di omettere informazioni al cliente sono valori che non si trovano in nessun bilancio, ma che – come sa bene chi ha attraversato una cancellazione dall’Albo dei praticanti e ne è uscito più forte – sono l’unico fondamento su cui si costruisce una reputazione che dura nel tempo.

Per gli imprenditori strutturati che cercano non un semplice consulente, ma un partner capace di comprendere la pressione che vivono ogni giorno, la storia di Enrico Fornito è un promemoria: chi ha conosciuto la caduta è spesso il più preparato per aiutarti a non cadere.