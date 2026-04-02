Caffè Vergnano, Nicco: "Eccellenza piemontese che è patrimonio del Paese"

“Ci sono storie che nascono in una piccola bottega e, con il tempo, diventano patrimonio di un intero Paese”. Con queste parole il Presidente del Consiglio regionale del Piemonte Davide Nicco ha commentato la visita odierna allo stabilimento di Caffè Vergnano, storica azienda piemontese fondata nel 1882 e oggi protagonista a livello internazionale nel settore del caffè.

Nel corso della visita, il Presidente ha incontrato Pietro Vergnano, approfondendo da vicino la realtà produttiva e i processi che rendono l’azienda un punto di riferimento per qualità, innovazione e capacità di coniugare tradizione e visione. “Ho potuto toccare con mano il valore di un’impresa profondamente radicata nel nostro territorio, ma capace di parlare al mondo, portando con sé l’eccellenza e la cultura del caffè italiano. Una qualità straordinaria, oggi ulteriormente garantita da metodi innovativi e da un’attenzione costante lungo tutta la filiera”, ha aggiunto il Presidente.

La visita ha rappresentato un’importante occasione per conoscere una delle eccellenze piemontesi, simbolo di un saper fare che contribuisce a promuovere l’immagine dell’Italia nel mondo. “Storie come questa fanno grande il nostro Piemonte e rafforzano il prestigio del nostro Paese”, ha concluso il Presidente Nicco.