Da tempo maltrattava moglie e figli: a Rivoli in manette 37enne, dopo aver sparato in casa

A Rivoli 37enne albanese in manette per maltrattamenti in famiglia. L’intervento della Polizia è scattato a seguito di una segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa da parte di una donna, la quale raccontava di essere stata minacciata dopo una lita dal compagno convivente.

Colpo di pistola

L'uomo, ubriaco. aveva esploso un colpo d’arma da fuoco all'interno dell’abitazione. Giunti tempestivamente sul posto, gli agenti sono entrati nell'appartamento trovando la vittima visibilmente terrorizzata, insieme ai due figli minori: il 37enne, in forte stato di agitazione, inveiva contro la stessa e gli operatori.

Abusi prolungati

Dalle prime ricostruzioni è emerso un quadro di vessazioni protrattosi nel tempo, alimentato dall'abuso di sostanze alcoliche da parte dell'uomo, che rendeva la convivenza insostenibile e pericolosa per l'incolumità del nucleo familiare.

Dopo la perquisizione i poliziotti hanno rinvenuto, sopra un armadio della camera da letto, una pistola scacciacani modello “P4 Bruni” con tappo rosso, completa di caricatore e 11 munizioni a salve. L'arma e il relativo munizionamento sono stati sottoposti a sequestro.

Maltrattamenti in famiglia

Alla luce di quanto emerso, considerata anche la gravità dei fatti e la reiterazione dei comportamenti violenti, il trentasettenne è stato tratto in arresto per il reato di maltrattamenti in famiglia e portato nel carcere di Torino.