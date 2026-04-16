Anziano travolto da un tram a San Donato: grave al Maria Vittoria

Pensionato travolto da un tram ieri sera nel quartiere di San Donato, a Torino. Il 118 di Azienda Zero è intervenuto alle 21.33 in corso Svizzera, all'altezza dell'ospedale Amedeo di Savoia, per una persona investita da un mezzo dalla linea 3.

Travolto da un tram

L'uomo, 79 anni, è stato soccorso dai sanitari che lo hanno intubato e poi trasportato in ambulanza all'ospedale Maria Vittoria in codice rosso. Le sue condizioni erano gravi: nell'incidente l'anziano ha riportato un trauma cranico ed uno facciale.