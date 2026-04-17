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Economia e lavoro | 17 aprile 2026, 12:18

Cisl Torino Canavese, sfiorato il traguardo dei centomila iscritti nel 2025

Per il terzo anno consecutivo il sindacato di via Madama Cristina conferma un trend di crescita che dura dal 2022. Tagliata quota 99.754 (817 in più rispetto al 2024). Il segretario generale Filippone: “Risultato storico che premia l’impegno dei delegati e la qualità dei nostri servizi”

Il segretario generale Giuseppe Filippone

Il segretario generale Giuseppe Filippone

La Cisl Torino-Canavese chiude il tesseramento 2025 a quota 99.754 iscritti, con una crescita di 817 unità rispetto al 2024 (+0,82%). Il dato consolida un percorso di espansione avviato nel 2022 e proseguito senza interruzioni. Nel 2023 l'organizzazione aveva registrato 96.658 tesserati (+2,22% sul 2022), nel 2024 era salita a 98.937 (+2,35%) e oggi tocca il risultato più alto della serie storica recente, avvicinandosi alla soglia simbolica delle 100 mila adesioni. Il confronto triennale rivela una dinamica organizzativa solida e progressiva. Dal 2022 al 2025, la Cisl Torino-Canavese è cresciuta di 5.199 iscritti, passando da 94.555 agli attuali 99.754 dimostrando una capacità di radicamento nel territorio che va ben oltre le contingenze di singolo anno.

I lavoratori attivi rappresentano il 66,2% del totale iscritti e i pensionati il 33,8%. Con 21.461 associati la manifattura rappresenta il 33,2% del totale adesioni, seguita dal terziario con 18.307 iscritti (28,3%) e dal Pubblico impiego e Scuola con 15.770 associati (24,4%). Seguono tutti gli altri settori. I lavoratori stranieri sono il 13,8% e gli under 35 il 10,1% del totale iscritti. Per quanto riguarda gli aspetti di genere, il 49,7% degli iscritti alla Cisl Torino-Canavese sono donne e il 50,3% uomini.     

Tra le performance più significative del 2025 spiccano quella del settore edile che mette a segno un +9,38%, terzo anno consecutivo di espansione nel settore, e del comparto dell’energia, chimica e manifatturiero (+6,54). Continua l’espansione del settore commercio e servizi con un +2,61 e torna in positivo anche il comparto metalmeccanico con +2,36% nonostante le difficoltà del settore automotive. I risultati del tesseramento 2025 si inseriscono in un quadro economico territoriale complesso. L'area torinese continua a fare i conti con la crisi strutturale del settore automotive che pesa sul comparto metalmeccanico, e con una trasformazione profonda del tessuto produttivo locale.

Sfiorare quota 100 mila iscritti – spiega il segretario generale Cisl Torino-Canavese, Giuseppe Filippone è un risultato che ci rende fieri e orgogliosi e che ci responsabilizza ulteriormente nei confronti dei lavoratori e dei pensionati che rappresentiamo. Tre anni di crescita consecutiva non sono il frutto del caso: sono il risultato del lavoro quotidiano dei nostri delegati, della qualità dei servizi che offriamo e della capacità di essere presenti nei luoghi di lavoro, anche quelli più difficili da raggiungere, e nel territorio. In un contesto come quello torinese, segnato dalla crisi industriale e da profonde trasformazioni occupazionali, la fiducia che i lavoratori e i pensionati continuano a riporre nella Cisl è al tempo stesso un riconoscimento e uno stimolo a fare di più e meglio”.

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