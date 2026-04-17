Un ponte di luce tra Torino e Montréal: l'arte per unire Piemonte e Quebec

Luci d’artista d’oltreoceano, scambi culturali e un orizzonte di collaborazioni che spaziano dall’industria al turismo. La missione istituzionale piemontese in Canada ha fatto tappa in Quebec, dove la vicesindaca della Città di Torino Michela Favaro e l’assessore alle Attività Produttive e all’Internazionalizzazione della Regione Piemonte Andrea Tronzano hanno incontrato la vicesindaca di Montréal, Effie Giannou.

L’appuntamento era inserito nel programma della missione a Montréal e Toronto a cui hanno partecipato Regione Piemonte, Comune di Torino, Unioncamere Piemonte, Camera di commercio di Torino, Ceipiemonte, i rappresentanti del sistema della ricerca e dell’innovazione, tra cui Politecnico di Torino, Università degli Studi di Torino, Università del Piemonte Orientale, il Bioindustry Park Silvano Fumero e il Distretto Aerospaziale Piemonte, in collaborazione con il governo del Québec e con il sistema Italia.

Al centro del colloquio con le autorità cittadine ci sono state le possibili opportunità di collaborazione tra i due territori, con un focus specifico sulle relazioni economiche e imprenditoriali che possono essere sviluppate a partire dalla creazione di un ponte di dialogo istituzionale tra Montréal e Torino e tra il Quebec e il Piemonte.

Altro aspetto toccato nel corso del meeting è stato quello del turismo. Il Piemonte e il suo capoluogo, negli ultimi anni, si stanno confermando come destinazione turistica scelta da molti abitanti del continente americano. L’intenzione, hanno ribadito Tronzano e Favaro, è quella di consolidare questo trend per far conoscere anche in Canada quanto ha da offrire, sia in termini turistici che di investimento, il nostro territorio.

Ultimo tema toccato è stato quello culturale: Montréal, infatti, ospita l’evento “Montréal en lumière”, appuntamento annuale dedicato alle luci d’artista e agli spettacoli luminosi dal grande impatto scenico. Una chiara assonanza con le Luci d’Artista torinesi, che potrebbe portare allo scambio di un’opera luminosa torinese con una canadese. Un gesto di amicizia tra città che cementerebbe le relazioni tra enti ma che andrebbe anche a far conoscere oltreoceano la bellezza delle storiche luminarie torinesi, aprendo un dialogo futuro anche sul piano artistico e culturale.

L’incontro si è concluso con la firma del Libro d’Oro della Città da parte di Favaro e Tronzano, una cerimonia che rappresenta un prestigioso riconoscimento ufficiale per gli ospiti ricevuti in Municipio.

“L’incontro con la vicesindaca di Montréal è stato un’occasione preziosa per instaurare rapporti che andranno coltivati e potranno portare frutti sia in campo imprenditoriale che turistico - spiega la vicesindaca di Torino Michela Favaro -. Anche la proposta di scambiare con loro una delle nostre preziose luci d’artista va proprio nella direzione di intraprendere un rapporto comune di conoscenza reciproca. Sono convinta che l’arte, in questo senso, sia un viatico fondamentale per favorire la collaborazione”.



“Come per gli altri incontri avuti in questa missione, anche con il Comune di Montreal abbiamo approfondito possibili collaborazioni nei settori che come Regione consideriamo strategici - dichiara Andrea Tronzano, assessore alle Attività produttive e alla internazionalizzazione della Regione Piemonte - In particolare, l’incontro è stata l’occasione per proporre una sinergia culturale all’interno della manifestazione Luci d’artista, che è ormai diventata un simbolo per Torino, capace di attrarre turisti e appassionati a cui anche la Regione ha aderito dallo scorso anno con la luce ‘Sciami’, ospitata all’ultimo piano del Grattacielo Piemonte. La collaborazione e lo scambio di luminarie tra le due città potrebbe diventare il simbolo del ponte che abbiamo creato in questi giorni e che intendiamo rafforzare tra questi territori per la crescita e lo sviluppo del nostro Piemonte”.