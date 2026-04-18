Meteo weekend quasi estivo, picchi fino a 28°C: poi cambia tutto

(Adnkronos) -

Weekend dal sapore quasi estivo sull’Italia, con temperature in deciso rialzo e punte fino a 28°C su alcune zone del Centro secondo le previcioni meteo di oggi, sabato 18 aprile 2026.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma infatti una giornata serena con 24-25°C ed oltre. I picchi assoluti del 'caldo' saranno raggiunti in Toscana, con Firenze e Prato pronte a sfiorare i 28°C, seguite a ruota da Grosseto, Lucca e Pistoia con 27°C, al pari di Roma e Terni. Anche il Nord non starà certo a guardare: ad Alessandria, Bolzano e Pavia oscilleremo agilmente intorno ai 26°C. Un anticipo d'estate in piena regola con valori 8-9° sopra la media del periodo!

Questa magia termica durerà però poco sulle regioni settentrionali. Domenica la situazione inizierà a capovolgersi a causa del transito nel cuore dell'Europa (dall'Olanda verso Polonia e Repubblica Ceca) di un veloce fronte atlantico. Al mattino troveremo i primi isolati rovesci tra Alpi e Prealpi, poi l’instabilità andrà ad accentuarsi. In seguito qualche piovasco raggiungerà la Pianura Padana e dalla sera temporali sparsi scenderanno dalle montagne verso i settori di pianura specialmente a nord del fiume Po. Al Centro-Sud invece il tempo sarà bello.

Il peggioramento lascerà un vistoso strascico nella giornata di lunedì, soprattutto sul fianco orientale della Penisola. Sull'Alto Adriatico, e localmente sul resto del Nord e del Medio Adriatico, avremo un'alternanza tra schiarite e fastidiosi acquazzoni. Altrove il tempo resterà soleggiato, ma le temperature subiranno una forte frenata: al Nord, in Toscana, Umbria e Marche torneremo nella media del periodo, scendendo anche sotto i 20-21°C. Sul resto del Centro e al Sud resisterà invece un po' di caldo, con 27°C a Palermo, 25°C a Pescara e 24°C a Roma.

Per il resto della prossima settimana vivremo un'Italia letteralmente divisa a metà in senso quasi meridiano: ad Ovest più sole e temperature gradevoli e miti, al Nord e lungo la fascia adriatica meno sole, maggiore instabilità e qualche acquazzone a tradimento.

Questa separazione geografica potrebbe accentuarsi da metà settimana con un ulteriore, marcato peggioramento sulle Adriatiche, oppure (come tutti ci auguriamo) risolversi in una magnifica "riappacificazione" sotto un bel sole per tutti.

Staremo a vedere: la tendenza modellistica attuale è ancora un po' incerta, ma la nostra speranza è sicura. Vogliamo assolutamente il bel tempo per goderci appieno il 25 aprile e il Ponte del Primo Maggio!

NEL DETTAGLIO

Sabato 18. Al Nord: soleggiato e caldo per il periodo. Al Centro: sole e caldo. Al Sud: più sole e caldo.

Domenica 19. Al Nord: nuvoloso, qualche temporale dal pomeriggio. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: sole prevalente.

Lunedì 20. Al Nord: nuvoloso, qualche temporale specie al Nord-Est. Al Centro: variabile con qualche rovescio. Al Sud: sole prevalente.

Tendenza: prossima settimana meno calda e un po’ più instabile.