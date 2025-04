Si è spento Gabriele Marcelli, una delle colonne del coordinamento dei comitati torinesi

E' mancato a 80 anni, a causa di un brutto male, Gabriele Marcelli, uno dei membri del Ccst. Quel coordinamento dei comitati spontanei Torinesi che per molti anni ha portato avanti lunghe battaglie per la sicurezza nei quartieri periferici: da Barriera di Milano (insieme all'amico Angelo Martino, anche lui scomparso) fino ad Aurora e alla zona di corso Principe Oddone, che Gabriele amava presidiare prima del trasferimento a Collegno con la famiglia. Proprio nella zona di Valdocco aveva fondato il comitato "Corso Principe Oddone e vie limitrofe”.

Tra le sue battaglie quella per il decoro di corso Cirié, oggi riqualificato, e per la possibile realizzazione di una moschea in via Urbino (punto sul quale si era sempre dichiarato favorevole ala libertà di culto). Ma anche le manifestazioni contro lo spaccio, quando corso Principe Oddone non era ancora un boulevard e la droga era nascosta a ogni angolo.

"Un pensiero a una colonna del Ccst che mi ha sempre sostenuto. Un amico vero, col quale ci si confrontava su tante questioni" il ricordo della presidente del comitato "Torino in movimento", Federica Fulco. "E' stato un leale compagno di tante battaglie portate avanti assieme" così Carmelo Lavuri, vicepresidente dei comitati di Porta Palazzo.

Gabriele lascia la moglie Elvira e i figli Michela e Danilo. I funerali si svolgeranno martedì 22 aprile alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo, in via Martiri XXX Aprile 34, a Collegno. Il rosario sarà recitato lunedì 21 aprile, alle 19, nella stessa chiesa.