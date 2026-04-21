Walking football, il Pinerolo Luserna vince il Torneo interregionale Nord

Con la vittoria sui genovesi di Zena, il Pinerolo Luserna Walking Football ha vinto il Torneo interregionale Nord di calcio camminato. Sarebbe bastato un pareggio ma la squadra della categoria over 67, sabato 18 aprile, ha vinto 2 a 1 la finale della competizione. Il secondo posto è andato al Novarello Wf e il terzo al Novara Wf.

“È la prima volta che vinciamo un campionato così importante e la soddisfazione è tanta anche per aver battuto le squadre novaresi solitamente ostiche in questa disciplina” commenta il torrese Fredi Gallo. Lui e il macellese Bruno Lavagnino sono allenatori e al tempo stesso giocatori della squadra.

Il torneo si è disputato al Centro Sportivo Joker di Biella.