A Moncalieri il rugby ha una nuova casa: ristrutturato il centro sportivo Giacomelli

Strade, infrastrutture, interventi sulla sicurezza. Ma Moncalieri pensa anche allo sport e all'attività di base. Nei giorni scorsi il centro sportivo intitolato a Glauco Giacomelli ha cambiato look.

Una casa rinnovata per il rugby

Si sono conclusi i lavori di riqualificazione della struttura di Borgata Santa Maria, che ora consente al rugby cittadino di avere una casa tutta nuova. Il sindaco Paolo Montagna e l'assessore ai Lavori pubblici Angelo Ferrero hanno spiegato come si è arrivati a questo risultato: "Abbiamo fatto un intervento da più di 800 mila euro, di cui 400 mila come Comune e gli altri con finanziamento attraverso il Pnrr. Abbiamo rifatto completamente la tensostruttura che ora è completamente nuova per poter giocare anche quando farà meno bello e il clima sarà meno mite. E' un impianto con i bagni nuovi all'interno e una zona dedicata al terzo tempo e quindi con la possibilità di avere un'area ristoro".

Nel ricordo di Glauco Giacomelli

Realizzati anche i nuovi spogliatoi, suddivisi e a disposizione per atleti e arbitri. "E' stato un importante intervento per questa borgata - hanno aggiunto al momento del taglio del nastro, alla presenza di assessori e personalità sportive - il nostro pensiero, infine, va a Glauco Giacomelli che nel 2006 aveva immaginato là dove oggi siamo riusciti ad arrivare", con riferimento allo storico fondatore e anima del Moncalieri Rugby.