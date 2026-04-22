Fiori sul tetto: alla Pista 500 un ciclo di visite dedicate al paesaggio botanico

La Pinacoteca Agnelli presenta Fiori sul Tetto, un nuovo ciclo di appuntamenti dedicati alla dimensione botanica della Pista 500, lo storico circuito sul tetto del Lingotto oggi trasformato in giardino sospeso e spazio d’arte.

Il ciclo è condotto da Cristiana Ruspa che accompagna il pubblico in una serie di visite guidate pensate come momenti di osservazione e racconto del paesaggio vegetale della Pista 500 da lei progettato, con il suo Studio Giardino Segreto.

Attraverso Fiori sul Tetto, i visitatori sono invitati a esplorare da vicino le fioriture, le trasformazioni stagionali e le relazioni tra natura, arte e architettura, in un percorso che intreccia botanica e sguardo, restituendo la complessità di un luogo in cui natura e intervento umano convivono in equilibrio dinamico.

Il ciclo si apre giovedì 23 aprile alle 18 e prosegue poi con due appuntamenti speciali realizzati in occasione di Verde Svelato, per poi proseguire nei mesi successivi accompagnando il pubblico lungo il mutare della stagione.