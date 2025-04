Lavoro in nero, videocamere irregolari e non solo: tanti locali nei guai tra Mirafiori, Torino Nord, Pinerolese e val di Susa

Giro di vite da parte dei carabinieri contro il fenomeno del lavoro nero. I militari, in particolare, dall'inizio del mese hanno messo sotto la lente d'ingrandimento le zone di Torino, Susa e Pinerolo, scoprendo molte situazioni fuori dalle regole. In particolare, in zona Torino Mirafiori, un ristorante pizzeria è stato sanzionato per non aver fatto fare la visita medica ai lavoratori, così come la formazione. Guai inoltre anche per la mancata autorizzazione per l’installazione dei sistemi di videosorveglianza nei luoghi di lavoro e per l'impiego di un lavoratore in nero.



A Torino Nord, invece, sanzionato un locale che vende kebab per non aver realizzato il Documento Valutazione Rischi: subito è scattata la sospensione dell’attività, anche perché nemmeno in questo caso i lavoratori avevano fatto la visita medica e i corsi di formazione. Allo stesso modo, anche qui mancava l'autorizzazione per l’installazione dei sistemi di videosorveglianza. Tre i lavoratori in nero.



Nel Pinerolese è stato scoperto che un bar non aveva realizzato il Documento di Valutazione Rischi (anche qui subito lo stop all'attività), cui si aggiungono gravi violazioni in materia di salute e sicurezza e l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza non autorizzati.



A Oulx, infine, una ditta edile è stata multata per l’impiego di un lavoratore in nero, con sospensione dell’attività imprenditoriale sino alla regolarizzazione del dipendente. A Sestriere un ristorante sottoposto a controllo è stato sanzionato per l’omessa nomina del Servizio di prevenzione e Protezione.



Il totale delle sanzioni comminate ammonta complessivamente a 32.800 euro, su 15 posizioni lavorative controllate, tre sono risultate irregolari e tre persone sono state

denunciate.